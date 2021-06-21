Боярский рассказал, какой «игрок» может помешать России одолеть Данию на Евро-2020

Народный артист России Михаил Боярский, известный своей страстью к футболу, рассказал об опасениях перед решающим для России матчем с Данией и поделился рецептом, который должен помочь россиянам выйти в плей-офф Евро-2020.

В понедельник, 21 июня, в группе B, в которой играет Россия, состоится заключительный третий тур группового этапа чемпионата Европы по футболу. Перед заключительным туром ситуация для России складывается неплохо: наша команда на втором месте с тремя очками. Фаворит группы — Бельгия — уже обеспечила себе место в плей-офф. А вот за второе место и за возможность уцепиться за «проходное» третье место шансы побороться есть у всех трех команд группы — России (с тремя очками), Финляндии (те же три очка, но поражение от России) и Дании, у которой пока очков нет, но есть боевой настрой.

Этот настрой вкупе с признанным футбольным мастерством датчан станет главной проблемой российской сборной на предстоящем матче, считает Михаил Боярский.

«Полагаю, матч будет очень напряженным, и, боюсь, шансов на выигрыш у нас практически нет. Но, поскольку сегодня чрезвычайно ответственный матч, в котором решается судьба нашей команды, уверен, что россияне приложат максимум усилий, чтобы победить датчан», — отметил Боярский в комментарии ФАН.

Нельзя забывать, что сборной Дании будут помогать «родные стены» — матч состоится в столице страны Копенгагене. Так что может сыграть фактор «12-го игрока» — преданных болельщиков, подчеркнул он.

Федеральное агентство новостей /

Власти Дании сделали все, чтобы не допустить российских болельщиков на матч с участием нашей сборной, что в России многие сочли политическим решением.

«Датчане играют дома, на своем поле, так что фактически у них есть еще один «полевой игрок», — говорит Михаил Боярский. — Поэтому, думаю, наши шансы минимальны, но бороться обязательно надо. Если наши сумеют выиграть, это значит — они собрались со всеми своими силами и у нас есть шанс побороться за призовые места! Дай бог нашей команде всего самого лучшего, пускай не волнуются: страна за них болеет, мы на них надеемся, верим в их силы и мастерство!»

Для гарантированного выхода в 1/8 финала Евро-2020 команде по результатам группового турнира нужно занять первое или второе место в своей группе. Также в плей-офф пройдут четыре из шести сборных, занявших третье место, рейтинг которых окажется выше. Команды, занявшие четвертое место, отправятся домой.

Защитник датской команды Янник Вестергор накануне последнего матча группового этапа Евро-2020 с Россией выступил с громким заявлением, что, дескать, датчане обязательно одержат победу и выбьют Россию с турнира. При каком раскладе это может произойти, представлено в разборе ФАН.

Матч Россия — Дания (хотя датчане играют в родном Копенгагене, принимающей стороной формально считаются россияне) состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 22:00. Начало прямой трансляции на Первом канале в 21:45. Болеем за наших!