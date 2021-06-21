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В «Справедливой России» открестились от нападок на Суворова из уст однопартийца

Политика
В «Справедливой России» открестились от нападок на Суворова из уст однопартийца
wikipedia.org  /  Public Domain

Выступление «эсера» Адлера Туркменова против памяти великого русского полководца Александра Суворова никакого отношения к партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» не имеет. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Госдумы, секретарь президиума Центрального совета партии Валерий Гартунг.

Ранее член президиума регионального отделения партии в Карачаево-Черкесии, депутат совета Ногайского района этой республики Адлер Туркменов записал видеообращение на фоне придорожного билборда, на котором был размещен портрет Суворова с надписью «Страна победителей». Туркменов возмутился тем, что в Черкесске повесили плакат генералиссимусу, назвал того «уничтожителем ногайского народа» и потребовал убрать изображение.

Позже на своей странице в Instagram Туркменов разместил фото пустого билборда и написал слова благодарности «республиканской общественности». Затем автор удалил данную публикацию, очевидно, из-за негативных отзывов. Однако в сети остались копии свидетельства поступка «хайпующего» политика.

В «Справедливой России» открестились от нападок на Суворова из уст однопартийца
Prt Scr instagram.com  / 

В беседе с корреспондентом ФАН секретарь президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг сначала переспросил имя скандалиста, а затем высказал мысль, что связывать Туркменова, в свете его политического демарша против русского полководца, с партией неправильно.

«В «Справедливой России» полно членов партии, и что? От лица партии может делать заявления только Сергей Миронов. Заявление Адлера Туркменова — частное, оно не стоит того, чтобы о нем вообще говорили! Не думаю, что это тема, которую сейчас надо комментировать. Нам сейчас не до распрей», — заявил представитель эсеров.

Гартунг добавил, что решение о демонтаже плаката с портретом Суворова он расценивает как «весьма спорное» и считает Александра Суворова прославленным русским полководцем. Парламентарий уточнил, что «полководцы всегда кого-то побеждают»...

В «Справедливой России» открестились от оскорбившего полководца Суворова Туркменова
wikipedia.org  / duma.gov.ru / CC BY 4.0

Напомним, в 1783 году императрица Екатерина II издала манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Несмотря на то, что кубанские и причерноморские ногайские мурзы принесли присягу на верность России, кочевые ногайские орды отказались принимать российское подданство, после чего князь Потемкин подготовил их переселение за Урал.

Несколько тысяч вооруженных ногайский всадников напали на российский казачий стан и атаковали город Ейск. Атака была отбита. Кубанские и донские казаки под командованием Александра Суворова наголову разбили орду. Ногайская аристократия признала присоединение Крыма к Российской империи, и Санкт-Петербург в ответ не стал переселять ногайцев за Урал.

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александр суворов валерий гартунг справедливая россия Адлер Туркменов
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