Эфир: Почему после поражения в войне избиратели на выборах поддержали Пашиняна

В эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» в понедельник, 21 июня, ч 14:30 обсуждают победу партии исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» на парламентских выборах в республике.

Пашинян потерпел поражение в войне в Нагорном Карабахе. Он объяснил это тем, что «Бог отвернулся от нас (Армении. — Прим. ФАН) так, как говорится в 12-м псалме».

В пресс-центре медиахолдинга «Патриот» политологи, социологи и другие эксперты обсуждают ситуацию в Армении. Своими мнениями со зрителями делятся политолог Грант Микаелян и директор центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. В обсуждении также принимают участие кандидат в депутаты от блока «Армения» Айк Халатян и кандидат в депутаты от партии «Гражданский договор», председатель «Объединенной трудовой партии» Гурген Арсенян.

По данным ЦИК, в выборах приняло участие 2008 человек. Партию Пашиняна поддержала львиная доля избирателей — 53,92%. Голоса за блок экс-президента РА Роберта Кочаряна «Армения» и блок «Честь имею» бывшего армянского президента Сержа Саргсяна составили 21,04% и 5,23% соответственно.

Обострение вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе произошло в сентябре прошлого года. После подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня при посредничестве России 10 ноября боевые действия завершились. Семь прилегающих к Карабаху районов, а также города Шуши и Гадрут остались подконтрольны Баку. На остальной территории региона размещены российские миротворцы. Подписанное ранее соглашение подразумевает возобновление коммуникаций и торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Арменией.