Змиевы валы и ладья из дракона: «Змей Горыныч» путешествует по России

Нижний Новгород стал очередной точкой в маршруте членов экспедиции «Путь Рюрика». На ладье «Змей Горыныч», которая выполнена в древнерусском стиле, историки путешествуют по разным регионам, рассказывая подрастающему поколению не только о происхождении Руси, но и видах ремесла предков.

В воскресенье экипаж ладьи помог севшей на мель яхте с девушками продолжить свое речное путешествие по Нижегородской области. Спасательная операция развернулась на Стрелке, где встречаются Ока и Волга.

«Мы увидели яхту с четырьмя девушками на борту. Они оставили управление и начали фотографировать нашу ладью и не заметили, как их судно село на мель. Мы им кинули веревку, подправили, потихоньку двинулись вперед и вытащили яхту на более глубокое место и продолжили свою программу», — рассказал ФАН капитан судна отец Феофан.

По словам руководителя и идейного вдохновителя творческой группы, подобные инциденты происходят довольно часто. Порой им самим приходится просить помощи у мимо проходящих судов.

Раньше единомышленники суровым будням путешественников предпочитали заниматься воспитанием молодежи исключительно на базе комплекса «Богатырская Слобода». Школьники, попадая «в руки богатырей», и сейчас могут очутиться в Древней Руси, изучают ремесла и помогают строить древнерусские ладьи. К примеру, над «Змеем Горынычем» они трудились 3,5 года. Судно посвятили брату варяга Рюрика Синеусу.

vk.com / Богатырская Слобода

«В основу мы взяли былину «О Никите Кожемяке и Змее Горыныче». Этот дракон нападал на Киев и похищал красивых девушек и уносил в Жигулевские горы. Князь и бояре искали героя, кто смог бы победить Змея. Просили о помощи Никиту Кожемяку, который был очень сильным, но тот не согласился. Тогда богатырское сердце смягчили дети. Их он послушался. Три дня и три ночи сражался Никита с Горынычем. Силы были равными, поэтому никто не победил. Тогда решили делить землю. Запряг плуг Змей и пошел вспахивать границу. Отсюда и пошло выражение «змиевы валы». Так называют земляные сооружения. После они пошли делить море, дракон полез в воду, а богатырь сел на него. Там и одолел Змея. Так Горыныч стал ладьей, на которой передвигался по морю Никита Кожемяка», — поделился частью древнерусского фольклоре капитан.

В следующем году на экспедицию «Путь Рюрика» организаторы планируют пригласить гостей из разных регионов. Их ждут не просто увлекательные рассказы об истории происхождения Руси и былины, но и военно-исторические реконструкции.

Ранее ФАН писал об археологических раскопках в Мордовии. Историки из Липецка будут работать на месте языческого могильника.