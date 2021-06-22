«Скажи, как мне жить»: как сложилась жизнь экс-фронтмена группы «Интонация»

«Интонация» — российская группа, образованная в 2011 году ростовскими музыкантами Александром Лиром и Денисом Гладким. Практически на старте существования коллектива ребятам удалось взорвать музыкальное пространство страны своим хитом «Скажи как мне жить», сделав песню народной и заслужив себе не одну музыкальную премию и признание аудитории.

Со временем интересы коллектива разошлись. Что стало причиной и как сегодня живет фронтмен некогда самой популярной российской поп-группы Александр Лир, выяснил корреспондент ФАН.

История обезличенного хита

Мы встретились с Александром в одном из ростовских кафе в районе Театральной площади. Несмотря на то что мы с ним лично знакомы, добиться диалога на эту тему было непросто, но еще сложнее — писать о человеке, которого ты знаешь лично с разных сторон. Поэтому, расположившись удобнее и заказав несколько чашек чая, мы приступили к беседе.

Фото из личного архива Александра Лира /

— Александр, как создавался коллектив? Кто стал инициатором? Как получилось, что два парня из Ростова-на-Дону, соединив свои творческие умения, достигли вершин музыкального Олимпа?

— Нельзя сказать, что кто-то стал инициатором. Это было обычное знакомство двух личностей, меня и Дениса Гладкого, тогда у него была другая фамилия. Можно сказать, что мы даже познакомились случайно. Это произошло у товарища на квартире, где все джемовали, играли, пели, и получилось так, что меня пригласили на эту вечеринку. В местных музыкальных кругах Ростова к тому времени я уже успел снискать себе некую популярность и меня тепло принимали в гости. Да и вообще я старался со всеми быть всегда в хороших отношениях и всячески пытаюсь эти отношения сохранять. Денис был в курсе моего прихода, и, когда подвернулась возможность, продемонстрировал мне как-то импровизационно свой фристайл. Признаюсь, фристайлит он круто, во всяком случае, на тот момент на меня это произвело определенное впечатление. У меня было очень много музыкальных наработок, и в тот момент я работал над сольной пластинкой в направлении поп. К тому времени уже много написано было в жанре рок, была даже группа «Галерея зеркал», но, честно говоря, все записывалось на квартире, все остальное я продюсировал лично на компьютере. Все инструменты, включая барабаны, вбивалось собственноручно. Кстати, тогда уже было много контрактов и предложений, в том числе из США от «Roadrunner Records», которые продюсировали «Nickelback», но в жизни случилась «Интонация».

— Что было после знакомства, как развивались ваши творческие отношения?

— Познакомились, он продемонстрировал свой хип-хоп. У меня было несколько композиций, куда требовался рэп, и я искал в Ростове подходящего человека. А у него вкусно, сочно это получалось, как-то по-особенному харизматично. И стихи он хорошо рифмовал. Тогда мне все это очень понравилось и я ему предложил что-нибудь записать. Он сказал: «С удовольствием!» И уже через день я принес ему песню, куда нужно было писать рэп. Готовую песню. Помню, вместе сидели, он работал над стихами, я ему дал вводные данные, объяснил, что нужно, и он очень красиво все сделал.

Фото из личного архива Александра Лира /

— Это была первая совместная песня?

— Да, первая песня, называлась она «Побудь со мной». Она даже вошла в первый альбом группы «Интонация», но продюсер посчитал ее сильно социальной, там были задеты темы деторождения, аборты и все такое.

— Кто вас продюсировал?

— Продюсером стал Роман Любомиров из Москвы. Точнее, сам он из Петербурга, но по-моему жил в Москве и работал. Он прилетел к нам. Честно говоря, там была не всегда понятная для меня игра Дениса с продюсером, поэтому даже утверждать не берусь. Единственное, что я знаю точно: Денис был ранее знаком с Ромой. Вроде бы на концерте группы «Т9» они познакомились. Денис очень хотел, чтобы именно Роман его продюсировал, и часто отсылал ему свои композиции. И когда мы записали вторую композицию — «Скажи как мне жить», ту самую, которая вывела нас на сцену, он отправил ее Роману — и произошло какое-то волшебство.

— Волшебство, из-за которого вас сначала не знали в лицо и думали, что это «Бумбокс» или «Ассаи»?

— Каким-то образом произошел посев композиции в «ВК» под чужим именем. Но это я стал предполагать уже гораздо позже, когда сам стал продюсировать и заниматься продвижением. На тот момент никто и не подозревал, что существуют боты, что можно делать посев, можно регулировать аудиторию через паблики и прочее. Кто будет вдаваться в подробности, как появляются песни на первых полосах? Никто и не подумает, что за этим стоят крупные компании со своими каталогами. Но, поскольку было много самобытной музыки, а это был 2010 год: «ВК» был самый посещаемый сайт в стране, появлялось много пародий и все друг под друга косили, — это меняло ситуацию в то время. В общем, трек разошелся в сети под названием «Бумбокс feat. Ассаи — «Скажи как мне жить».

— Насколько это правильно? Ну или честно?

— Безусловно, это некий паразитизм на чужом бренде. Но, во-первых, мы были очень далеки от продвижения. Во-вторых, это дало большой результат. Песня звучала повсюду. До 2017 года она оставалась в Сети в количестве 80 тысяч копий с подписью «Бумбокс feat. Ассаи», видимо, кому-то это было выгодно, ведь музыка в «ВК», да и в интернете в целом, давно монетизирована.

In2Nation

Наш разговор был прерван официантом. Он извинился, поставил новый чайник на стол и удалился. Вскользь, пока диктофон был выключен, Александр поделился, что совсем не следит за творчеством Дениса, да и не общается с ним. Причину недопонимания между музыкантами он попросил не раскрывать, тем более, как уточнил бывший фронтмен поп-группы, у каждого из них сейчас свои интересы.

— Тем не менее «Интонация» для тебя сегодняшнего — что это? Как ты смотришь на свое творчество, оглядываясь назад?

— Я такой человек, что ни одно событие в своей жизни не считаю лишним. Я уверен, что все дано нам по заслугам, по справедливости, что у всего есть причина и следствие. Получается, что группа «Интонация» не является исключением в моей жизни — так же, как и мой уход из нее. Музыкальный коллектив — это результат моих действий, моего труда, моего творчества, моего внутреннего. Это тот проект, где так же, как и в сольных и любых других проектах, где я работал, я проявлял свое внешнее. С точки зрения творчества это такой же любимый, полноценный коллектив. Но у всего есть свой срок годности, и, получается, что у этой группы по тем или иным причинам он закончился. У меня был выбор — соглашаться на это или нет, и я принял решение, на тот момент такое, которое считал правильным и которое мне было нужно.

Фото из личного архива Александра Лира /

Для меня это большой жизненный урок, и кто-то платит за знание деньгами, кто-то здоровьем, но все мы так или иначе платим временем. Я понимал, что время я свое отдам, и, поскольку у меня была и есть принципиальная позиция, что зарабатывать себе на жизнь и обеспечивать свою семью я должен творчеством, я выбрал другое.

— То есть, несмотря на популярность, денег было немного, я правильно понимаю?

— Я осознавал, что этот коллектив не будет приносить денег, которых будет достаточно для существования и обеспечения семьи. Это изначально было понятно. Нужны были свои инвестиции, а так как я занимаюсь творчеством, а в то время мне вообще было 25, какие у меня могли быть инвестиции? До «Интонации» я выступал одновременно в четырех музыкальных группах, в том числе кавер-группах в Ростове. Работал и там и там. Даже в момент работы в «Интонации» я продолжал быть клавишником в шансоне у многих звезд и в своих коллективах продолжал петь и играть на гитаре. Также были кавер-проекты, с которыми я выступал во многих городах страны. И, получается, что для меня знание и опыт, которые я извлек из работы в группе «Интонация», означали, что я могу отдать свое время даже не зарабатывая денег, но получить за это бесценный опыт и знания.

— Насколько часто вашу команду сравнивали с «Бумбоксом»?

— Тут дело, как мне кажется, даже не в сравнении. Дело в том, что у Дениса действительно голос очень похож. Порой он не отличим. И на тот момент, когда я уже продюсировал запись, я правил его вокал, каждый дубль. Говорил ему, как петь, как не петь. Но тогда это было осознанно, я ему говорил: «Смотри, здесь похоже на «Бумбокс», — а он отвечал: «Ну круто же! Мы так под их эгидой и раскрутимся». Ну я был не против, потому что мне профессионализм и вокал Хлывнюка нравился. Он певец и большой профессионал своего дела.

Фото из личного архива Александра Лира /

— Александр, можно сказать, что те дни популярности — это некий пик славы, который уже не вернется?

— Даже не знаю. Я такой человек, что не верю в талант. Я верю в труд. Верю в то, что есть причина и следствие и между этими моментами должно пройти какое-то время. То есть всего добиваешься не сразу, а постепенно. Главное, чтобы был осознанный план действий и понимание элементарных, но крайне важных законов вселенной и материи. Если все правила как бы соблюдены, то в итоге ты получишь результат, к которому стремишься. Материя всегда своей формой подтверждает внутреннее намерение. Я считаю, то, что случилось с «Интонацией», было просто волшебно. Мне представилась возможность посмотреть на все бесплатно, причем не из-за кулис, а находясь в самом центре событий. Увидеть, как все устроено, понять, что такое шоу-бизнес.

— История с «Золотым граммофоном». Как это было и за что?

— За это отдельное спасибо Игорю Матвиенко, продюсеру группы «Любэ» и «Корни». Дело в том, что мы попали как-то на Первый канал на передачу «Красная звезда». Там сидели практически все продюсеры страны и анализировали исполнителей, что происходит на YouTube и в «ВК». И получилось, что на первых позициях по просмотрам были мы и «Елка». Стали обсуждать группу «Интонация». Матвиенко на нас обратил внимание. На тот момент на протяжении недели в «ВК» две копии закачивались в секунду, потом, конечно, количество снизилось.

В общем, Игорю Матвиенко понравился наш коллектив и он захотел совместную работу. Сделали ее в тандеме с группой «Корни» и группой «Любэ». Эта песня стала основным саундтреком к блокбастеру «Август восьмого».

— Это песня «Август восьмого»?

— «Август восьмого» — это другая песня, нашего личного производства с Денисом. Она стала больше аут-треком. Но в клипе в роли пианиста снялся сам Джаник Файзиев и в главной роли — Светлана Иванова. Граммофон нам дали за «Просто любовь». Клип есть на нее, есть выступление на Первом канале.

Фото из личного архива Александра Лира /

— Получается, что три коллектива получили один «Золотой граммофон» как общую награду?

— Да, народное голосование. Люди слушали и голосовали. Когда мы записали песню «Просто любовь», родилась идея, которая воплотилась за сутки в песню «Август восьмого». У меня были наработки с рок-группой в рок-стиле, мы написали слова и быстро записали. Игорь Игоревич сказал, что не против. Кстати, слушал и утверждал этот саунд-трек сам президент РФ. Я, конечно, там не присутствовал, но слухи дошли именно такие. Там было еще несколько песен: «Дети войны», «Груз 200» и другие, все туда отправили.

— Можно сказать, что когда вы стали популярны, то почувствовали звездную жизнь?

— Дело в том, что слава или звездная жизнь — это одна монета, у которой две стороны. Получается, что для зрителя все выглядит как шоу. А то, что за сценой, — совсем по-другому. Поэтому часто происходит так, что люди ломаются. Эта слава, звездная болезнь — она и ломает. Человек начинает тонуть в собственных иллюзиях, забывая, что творчество — явление не материальное. Это работа со звуком, с образами, с картинками. Это больше эфирный план, а не материальный. Поэтому в эфире все трансляции и проходят. И, поскольку это явление иллюзорное, многие артисты в этой самой иллюзии тонут. Конечно, приятно получать комплименты, красиво выглядеть, все время уделять своей внешности. А когда есть люди, которые занимаются всеми организационными вопросами, а ты только показываешь себя или красоту своего голоса, то здесь и возникает надлом. Нужно работать с эго, с гордыней. Я могу сказать, что для меня это был шанс посмотреть на реальность. Были и у меня возможности споткнуться и сломаться, но духовность, которая всегда была на первом плане в моей жизни, не дала этому произойти. Хотя искушений было много, каждый день, каждую секунду.

Фото из личного архива Александра Лира /

— Как складывалась твоя личная жизнь на пике популярности?

— Я был женат. У меня был годовалый ребенок. Как-то все стабильно. Потом уже, после моего ухода из «Интонации», мы развелись, но и сейчас у нас прекрасные отношения.

— Что на твой взгляд при всем твоем чутье и открытости могло стать причиной развода?

— Это точно не творчество. Это духовный и материальный рост. Просто жизнь. Моя супруга — музыкант, вся ее семья — музыканты, она знала, что я и мое творчество — это одно целое. Разделять меня с творчеством не имеет смысла, это равносильно, что подарить птице клетку. Поэтому сейчас я отдал приоритет творчеству и работе. Прошел глубокий духовный период, изучал, молился, занимался духовными практиками и продолжаю в данный момент. Ведь, пребывая в этой материальной реальности и каменных трущобах, нужно как-то жить, поэтому я для себя выбор сделал, что музыка и творчество требуют от меня единого процесса и полной отдачи. Так что я просто балансирую в этом состоянии.

— Сегодняшний Александр Лир — какой он?

— После «Интонации» я не упал духом. Из группы я ушел сам. Были беседы после того, как я изъявил желание уйти, мне звонили, я встречался, общался. И даже когда я приехал в Москву отдать песни — я отдал их, все права, — даже в тот момент, перед тем как я поставил подпись, меня спросили в последний раз, не передумал ли. Не потому что я какой-то незаменимый, а потому что многим не хотелось, чтобы я уходил.

Продолжил заниматься саунд-продакшном, продюсировал артистов. Создавал песни с нуля под ключ, делал аранжировки. Очень много написал к рекламам, блогам, фильмам. Меня кормит музыка и творчество. Но работа со звуком сильно влияет на сознание, на физику, ты все время сидишь. Поэтому со временем я расширил свой кругозор, теперь занимаюсь и производством видеопродакшна. Снимаю, монтирую, продюсирую и режиссирую одновременно. Я люблю создавать что-то.

Фото из личного архива Александра Лира /

— А для души?

— В настоящий момент снимаю клип, в котором задействованы и краса Дона (победительница конкурса «Краса Дона». — Прим. ФАН), и мисс Ростова. Так случилось, что оно у меня все соединено. Все творчество. Продолжаю писать музыку. Альбом в 2018 году вышел, там 12 композиций. Мне присылали контракты лейблы и продюсеры, я взаимодействовал с ними, но иногда вмешивался рок или судьба и что-то не выходило. Закончу сейчас этот проект, в августе или в сентябре, клип выйдет, будем реализовывать другие вещи, планов много. Причем я делаю это не в погоне за славой, а потому что у меня мировоззрение такое: будто тебе дают свыше рупор и нужно в него говорить достойные вещи. Раз у меня есть мысли, рупор и возможности, почему бы не говорить то, что может стать примером чего-то светлого и хоть как-то изменить мир в лучшую сторону.