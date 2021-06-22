Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июня 15:47
15:45
Происшествия
Пятеро нетрезвых мужчин утонули в Пензенской области за три дня
15:45
Спорт
Кто виноват и что делать: изучаем провал сборной России на Евро-2020
15:44
Армия
Медведев указал на опасность иностранного военного присутствия близ границ РФ
15:44
Армия
Военные альпинисты ЮВО совершили восхождение на гору Казбек
15:44
Политика
Форум финно-угорских народов в Эстонии закончился провокацией против России
15:42
Армия
Талибы захватили афганский город Шерхан на границе с Таджикистаном
15:42
Экономика
Курс биткоина упал ниже 30 тысяч долларов
15:40
Шоу-бизнес
После поражения сборной России Бузова отправилась искать «дзюбочную»
15:37
Происшествия
Жгли, чтобы отомстить: в Приморье задержали подозреваемых в серии поджогов авто
15:37
Общество
Компания Samsung представила первый в мире саундбар
Все новости

«Скажи, как мне жить»: как сложилась жизнь экс-фронтмена группы «Интонация»

Общество
«Скажи, как мне жить»: как сложилась жизнь экс-фронтмена группы «Интонация»
Фото из личного архива Александра Лира  / 

«Интонация» — российская группа, образованная в 2011 году ростовскими музыкантами Александром Лиром и Денисом Гладким. Практически на старте существования коллектива ребятам удалось взорвать музыкальное пространство страны своим хитом «Скажи как мне жить», сделав песню народной и заслужив себе не одну музыкальную премию и признание аудитории. 

Со временем интересы коллектива разошлись. Что стало причиной и как сегодня живет фронтмен некогда самой популярной российской поп-группы Александр Лир, выяснил корреспондент ФАН.

История обезличенного хита

Мы встретились с Александром в одном из ростовских кафе в районе Театральной площади. Несмотря на то что мы с ним лично знакомы, добиться диалога на эту тему было непросто, но еще сложнее — писать о человеке, которого ты знаешь лично с разных сторон. Поэтому, расположившись удобнее и заказав несколько чашек чая, мы приступили к беседе.

Александр Лир
Фото из личного архива Александра Лира  / 

Александр, как создавался коллектив? Кто стал инициатором? Как получилось, что два парня из Ростова-на-Дону, соединив свои творческие умения, достигли вершин музыкального Олимпа? 

— Нельзя сказать, что кто-то стал инициатором. Это было обычное знакомство двух личностей, меня и Дениса Гладкого, тогда у него была другая фамилия. Можно сказать, что мы даже познакомились случайно. Это произошло у товарища на квартире, где все джемовали, играли, пели, и получилось так, что меня пригласили на эту вечеринку. В местных музыкальных кругах Ростова к тому времени я уже успел снискать себе некую популярность и меня тепло принимали в гости. Да и вообще я старался со всеми быть всегда в хороших отношениях и всячески пытаюсь эти отношения сохранять. Денис был в курсе моего прихода, и, когда подвернулась возможность, продемонстрировал мне как-то импровизационно свой фристайл. Признаюсь, фристайлит он круто, во всяком случае, на тот момент на меня это произвело определенное впечатление. У меня было очень много музыкальных наработок, и в тот момент я работал над сольной пластинкой в направлении поп. К тому времени уже много написано было в жанре рок, была даже группа «Галерея зеркал», но, честно говоря, все записывалось на квартире, все остальное я продюсировал лично на компьютере. Все инструменты, включая барабаны, вбивалось собственноручно. Кстати, тогда уже было много контрактов и предложений, в том числе из США от «Roadrunner Records», которые продюсировали «Nickelback», но в жизни случилась «Интонация». 

— Что было после знакомства, как развивались ваши творческие отношения?

— Познакомились, он продемонстрировал свой хип-хоп. У меня было несколько композиций, куда требовался рэп, и я искал в Ростове подходящего человека. А у него вкусно, сочно это получалось, как-то по-особенному харизматично. И стихи он хорошо рифмовал. Тогда мне все это очень понравилось и я ему предложил что-нибудь записать. Он сказал: «С удовольствием!» И уже через день я принес ему песню, куда нужно было писать рэп. Готовую песню. Помню, вместе сидели, он работал над стихами, я ему дал вводные данные, объяснил, что нужно, и он очень красиво все сделал.

Александр Лир
Фото из личного архива Александра Лира  / 

— Это была первая совместная песня?

— Да, первая песня, называлась она «Побудь со мной». Она даже вошла в первый альбом группы «Интонация», но продюсер посчитал ее сильно социальной, там были задеты темы деторождения, аборты и все такое.

Кто вас продюсировал?

— Продюсером стал Роман Любомиров из Москвы. Точнее, сам он из Петербурга, но по-моему жил в Москве и работал. Он прилетел к нам. Честно говоря, там была не всегда понятная для меня игра Дениса с продюсером, поэтому даже утверждать не берусь. Единственное, что я знаю точно: Денис был ранее знаком с Ромой. Вроде бы на концерте группы «Т9» они познакомились. Денис очень хотел, чтобы именно Роман его продюсировал, и часто отсылал ему свои композиции. И когда мы записали вторую композицию — «Скажи как мне жить», ту самую, которая вывела нас на сцену, он отправил ее Роману — и произошло какое-то волшебство.

— Волшебство, из-за которого вас сначала не знали в лицо и думали, что это «Бумбокс» или «Ассаи»?

— Каким-то образом произошел посев композиции в «ВК» под чужим именем. Но это я стал предполагать уже гораздо позже, когда сам стал продюсировать и заниматься продвижением. На тот момент никто и не подозревал, что существуют боты, что можно делать посев, можно регулировать аудиторию через паблики и прочее. Кто будет вдаваться в подробности, как появляются песни на первых полосах? Никто и не подумает, что за этим стоят крупные компании со своими каталогами. Но, поскольку было много самобытной музыки, а это был 2010 год: «ВК» был самый посещаемый сайт в стране, появлялось много пародий и все друг под друга косили, — это меняло ситуацию в то время. В общем, трек разошелся в сети под названием «Бумбокс feat. Ассаи — «Скажи как мне жить».

— Насколько это правильно? Ну или честно?

— Безусловно, это некий паразитизм на чужом бренде. Но, во-первых, мы были очень далеки от продвижения. Во-вторых, это дало большой результат. Песня звучала повсюду. До 2017 года она оставалась в Сети в количестве 80 тысяч копий с подписью «Бумбокс feat. Ассаи», видимо, кому-то это было выгодно, ведь музыка в «ВК», да и в интернете в целом, давно монетизирована.

In2Nation

Наш разговор был прерван официантом. Он извинился, поставил новый чайник на стол и удалился. Вскользь, пока диктофон был выключен, Александр поделился, что совсем не следит за творчеством Дениса, да и не общается с ним. Причину недопонимания между музыкантами он попросил не раскрывать, тем более, как уточнил бывший фронтмен поп-группы, у каждого из них сейчас свои интересы.

Тем не менее «Интонация» для тебя сегодняшнего  что это? Как ты смотришь на свое творчество, оглядываясь назад? 

— Я такой человек, что ни одно событие в своей жизни не считаю лишним. Я уверен, что все дано нам по заслугам, по справедливости, что у всего есть причина и следствие. Получается, что группа «Интонация» не является исключением в моей жизни — так же, как и мой уход из нее. Музыкальный коллектив — это результат моих действий, моего труда, моего творчества, моего внутреннего. Это тот проект, где так же, как и в сольных и любых других проектах, где я работал, я проявлял свое внешнее. С точки зрения творчества это такой же любимый, полноценный коллектив. Но у всего есть свой срок годности, и, получается, что у этой группы по тем или иным причинам он закончился. У меня был выбор — соглашаться на это или нет, и я принял решение, на тот момент такое, которое считал правильным и которое мне было нужно. 

Александр Лир
Фото из личного архива Александра Лира  / 

Для меня это большой жизненный урок, и кто-то платит за знание деньгами, кто-то здоровьем, но все мы так или иначе платим временем. Я понимал, что время я свое отдам, и, поскольку у меня была и есть принципиальная позиция, что зарабатывать себе на жизнь и обеспечивать свою семью я должен творчеством, я выбрал другое.

То есть, несмотря на популярность, денег было немного, я правильно понимаю?

— Я осознавал, что этот коллектив не будет приносить денег, которых будет достаточно для существования и обеспечения семьи. Это изначально было понятно. Нужны были свои инвестиции, а так как я занимаюсь творчеством, а в то время мне вообще было 25, какие у меня могли быть инвестиции? До «Интонации» я выступал одновременно в четырех музыкальных группах, в том числе кавер-группах в Ростове. Работал и там и там. Даже в момент работы в «Интонации» я продолжал быть клавишником в шансоне у многих звезд и в своих коллективах продолжал петь и играть на гитаре. Также были кавер-проекты, с которыми я выступал во многих городах страны. И, получается, что для меня знание и опыт, которые я извлек из работы в группе «Интонация», означали, что я могу отдать свое время даже не зарабатывая денег, но получить за это бесценный опыт и знания. 

— Насколько часто вашу команду сравнивали с «Бумбоксом»? 

— Тут дело, как мне кажется, даже не в сравнении. Дело в том, что у Дениса действительно голос очень похож. Порой он не отличим. И на тот момент, когда я уже продюсировал запись, я правил его вокал, каждый дубль. Говорил ему, как петь, как не петь. Но тогда это было осознанно, я ему говорил: «Смотри, здесь похоже на «Бумбокс», — а он отвечал: «Ну круто же! Мы так под их эгидой и раскрутимся». Ну я был не против, потому что мне профессионализм и вокал Хлывнюка нравился. Он певец и большой профессионал своего дела. 

Александр Лир
Фото из личного архива Александра Лира  / 

— Александр, можно сказать, что те дни популярности  это некий пик славы, который уже не вернется? 

— Даже не знаю. Я такой человек, что не верю в талант. Я верю в труд. Верю в то, что есть причина и следствие и между этими моментами должно пройти какое-то время. То есть всего добиваешься не сразу, а постепенно. Главное, чтобы был осознанный план действий и понимание элементарных, но крайне важных законов вселенной и материи. Если все правила как бы соблюдены, то в итоге ты получишь результат, к которому стремишься. Материя всегда своей формой подтверждает внутреннее намерение. Я считаю, то, что случилось с «Интонацией», было просто волшебно. Мне представилась возможность посмотреть на все бесплатно, причем не из-за кулис, а находясь в самом центре событий. Увидеть, как все устроено, понять, что такое шоу-бизнес. 

История с «Золотым граммофоном». Как это было и за что? 

— За это отдельное спасибо Игорю Матвиенко, продюсеру группы «Любэ» и «Корни».  Дело в том, что мы попали как-то на Первый канал на передачу «Красная звезда». Там сидели практически все продюсеры страны и анализировали исполнителей, что происходит на YouTube и в «ВК». И получилось, что на первых позициях по просмотрам были мы и «Елка». Стали обсуждать группу «Интонация». Матвиенко на нас обратил внимание. На тот момент на протяжении недели в «ВК» две копии закачивались в секунду, потом, конечно, количество снизилось.

В общем, Игорю Матвиенко понравился наш коллектив и он захотел совместную работу. Сделали ее в тандеме с группой «Корни» и группой «Любэ». Эта песня стала основным саундтреком к блокбастеру «Август восьмого». 

  Это песня «Август восьмого»

— «Август восьмого» — это другая песня, нашего личного производства с Денисом. Она стала больше аут-треком. Но в клипе в роли пианиста снялся сам Джаник Файзиев и в главной роли — Светлана Иванова. Граммофон нам дали за «Просто любовь». Клип есть на нее, есть выступление на Первом канале.  

Александр Лир
Фото из личного архива Александра Лира  / 

Получается, что три коллектива получили один «Золотой граммофон» как общую награду?  

— Да, народное голосование. Люди слушали и голосовали. Когда мы записали песню «Просто любовь», родилась идея, которая воплотилась за сутки в песню «Август восьмого». У меня были наработки с рок-группой в рок-стиле, мы написали слова и быстро записали. Игорь Игоревич сказал, что не против. Кстати, слушал и утверждал этот саунд-трек сам президент РФ. Я, конечно, там не присутствовал, но слухи дошли именно такие. Там было еще несколько песен: «Дети войны», «Груз 200» и другие, все туда отправили. 

Можно сказать, что когда вы стали популярны, то почувствовали звездную жизнь?  

— Дело в том, что слава или звездная жизнь — это одна монета, у которой две стороны. Получается, что для зрителя все выглядит как шоу. А то, что за сценой, — совсем по-другому. Поэтому часто происходит так, что люди ломаются. Эта слава, звездная болезнь — она и ломает. Человек начинает тонуть в собственных иллюзиях, забывая, что творчество — явление не материальное. Это работа со звуком, с образами, с картинками. Это больше эфирный план, а не материальный. Поэтому в эфире все трансляции и проходят. И, поскольку это явление иллюзорное, многие артисты в этой самой иллюзии тонут. Конечно, приятно получать комплименты, красиво выглядеть, все время уделять своей внешности. А когда есть люди, которые занимаются всеми организационными вопросами, а ты только показываешь себя или красоту своего голоса, то здесь и возникает надлом. Нужно работать с эго, с гордыней. Я могу сказать, что для меня это был шанс посмотреть на реальность. Были и у меня возможности споткнуться и сломаться, но духовность, которая всегда была на первом плане в моей жизни, не дала этому произойти. Хотя искушений было много, каждый день, каждую секунду. 

Александр Лир
Фото из личного архива Александра Лира  / 

Как складывалась твоя личная жизнь на пике популярности?

 Я был женат. У меня был годовалый ребенок. Как-то все стабильно. Потом уже, после моего ухода из «Интонации», мы развелись, но и сейчас у нас прекрасные отношения. 

Что на твой взгляд при всем твоем чутье и открытости могло стать причиной развода?

— Это точно не творчество. Это духовный и материальный рост. Просто жизнь. Моя супруга — музыкант, вся ее семья — музыканты, она знала, что я и мое творчество — это одно целое. Разделять меня с творчеством не имеет смысла, это равносильно, что подарить птице клетку. Поэтому сейчас я отдал приоритет творчеству и работе. Прошел глубокий духовный период, изучал, молился, занимался духовными практиками и продолжаю в данный момент. Ведь, пребывая в этой материальной реальности и каменных трущобах, нужно как-то жить, поэтому я для себя выбор сделал, что музыка и творчество требуют от меня единого процесса и полной отдачи. Так что я просто балансирую в этом состоянии. 

Сегодняшний Александр Лир  какой он?

— После «Интонации» я не упал духом. Из группы я ушел сам. Были беседы после того, как я изъявил желание уйти, мне звонили, я встречался, общался. И даже когда я приехал в Москву отдать песни — я отдал их, все права, — даже в тот момент, перед тем как я поставил подпись, меня спросили в последний раз, не передумал ли. Не потому что я какой-то незаменимый, а потому что многим не хотелось, чтобы я уходил.  

Продолжил заниматься саунд-продакшном, продюсировал артистов. Создавал песни с нуля под ключ, делал аранжировки. Очень много написал к рекламам, блогам, фильмам. Меня кормит музыка и творчество. Но работа со звуком сильно влияет на сознание, на физику, ты все время сидишь. Поэтому со временем я расширил свой кругозор, теперь занимаюсь и производством видеопродакшна. Снимаю, монтирую, продюсирую и режиссирую одновременно. Я люблю создавать что-то.

Александр Лир
Фото из личного архива Александра Лира  / 

А для души?  

— В настоящий момент снимаю клип, в котором задействованы и краса Дона (победительница конкурса «Краса Дона». — Прим. ФАН), и мисс Ростова. Так случилось, что оно у меня все соединено. Все творчество. Продолжаю писать музыку. Альбом в 2018 году вышел, там 12 композиций. Мне присылали контракты лейблы и продюсеры, я взаимодействовал с ними, но иногда вмешивался рок или судьба и что-то не выходило. Закончу сейчас этот проект, в августе или в сентябре, клип выйдет, будем реализовывать другие вещи, планов много. Причем я делаю это не в погоне за славой, а потому что у меня мировоззрение такое: будто тебе дают свыше рупор и нужно в него говорить достойные вещи. Раз у меня есть мысли, рупор и возможности, почему бы не говорить то, что может стать примером чего-то светлого и хоть как-то изменить мир в лучшую сторону.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Скажи, как мне жить»: как сложилась жизнь экс-фронтмена группы «Интонация»
интервью музыканты поп-музыка интонация
Комментировать
Эксклюзив
Пятеро нетрезвых мужчин утонули в Пензенской области за три дня
Пятеро нетрезвых мужчин утонули в Пензенской области за три дня
Самое популярное
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Украина 129082 20 июня 2021
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Шоу-бизнес 76783 20 июня 2021
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Мать Наташи Королевой раскрыла размер своей пенсии в Америке
Шоу-бизнес 51668 21 июня 2021
Мать Наташи Королевой раскрыла размер своей пенсии в Америке
Путин назвал кандидатов в пятерку лидеров избирательного списка «Единой России»
Политика 42351 19 июня 2021
Путин назвал кандидатов в пятерку лидеров избирательного списка «Единой России»
Капитан первого ранга рассказал, чем Черноморский флот России взбесил НАТО
Весь мир 41686 21 июня 2021
Капитан первого ранга рассказал, чем Черноморский флот России взбесил НАТО
Рейтинг@Mail.ru