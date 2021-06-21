Эксперт поддержал рекомендации Роспотребнадзора сократить рабочий день в жару

Роспотребнадзор порекомендовал работодателям сократить рабочий день из-за аномальных погодных условий, поскольку во многих городах России побит температурный рекорд.

Такая жара ухудшает самочувствие россиян, особенно тех, кто работает в офисах без кондиционера.

Если температура в помещении достигает 28,5 градуса, то рекомендуется сократить рабочее время на один час. При повышении воздуха до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 — на четыре часа.

Профессор кафедры труда и социальной политики, доктор экономических наук Александр Щербаков в беседе с ФАН объяснил, почему эти требования обоснованы и как это может повлиять на заработную плату.

«Такие рекомендации должны даваться и, если я не ошибаюсь, в трудовом кодексе об этом говорится: в связи с изменением климатических условий работа должна сокращаться. В любом случае я считаю, что это правильный и обоснованный подход. Даже если будут какие-то потери у сдельщиков из-за снижения рабочих часов, то все равно это будет выигрышем в конечном счете. Поскольку удастся сохранить или не навредить здоровью», — рассказал собеседник ФАН.

Александр Щербаков отметил, что с там, где идет сдельная оплата труда, может измениться заработная плата.

«Но все это — меньшее зло, чем риск ухудшения состояния. Даже если есть снижение заработной платы, то это вполне оправданно, потому что риск заболеваемости гораздо серьезнее, чем временное снижение оплаты труда», — резюмировал эксперт.

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