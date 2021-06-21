Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июня 15:47
15:45
Общество
Верблюд Саламыч предсказал победу россиян в матче с Данией
15:44
Происшествия
Вода уже затекает в окна: стихия продолжает изнурять один из районов Ялты
15:41
Происшествия
Здание военной академии им. Фрунзе загорелось в центре Москвы
15:40
Шоу-бизнес
Основатель группы «Мираж» требует более 25 миллионов рублей с бывших солисток
15:39
Политика
Журналист Придыбайло рассказал об отсутствии национализма в Советском Союзе
15:38
Искусственный интеллект составил прогноз для сборной России на Евро-2020
15:37
Общество
Беглов призвал петербуржцев не откладывать вакцинацию от COVID-19
15:36
Экономика
American Airlines отменяет сотни рейсов из-за возникших у авиакомпании проблем
15:33
Общество
Власти Нижегородской области обязали организации привить от COVID-19 сотрудников
15:30
Политика
Жириновский предрек Украине распад на фоне русофобии Галиции
Все новости

Эксперт поддержал рекомендации Роспотребнадзора сократить рабочий день в жару

1
1685
Общество
Эксперт поддержал рекомендации Роспотребнадзора сократить рабочий день в жару
Агентство городских новостей Москва  / 

Роспотребнадзор порекомендовал работодателям сократить рабочий день из-за аномальных погодных условий, поскольку во многих городах России побит температурный рекорд.

Такая жара ухудшает самочувствие россиян, особенно тех, кто работает в офисах без кондиционера.

Если температура в помещении достигает 28,5 градуса, то рекомендуется сократить рабочее время на один час. При повышении воздуха до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 — на четыре часа.

Профессор кафедры труда и социальной политики, доктор экономических наук Александр Щербаков в беседе с ФАН объяснил, почему эти требования обоснованы и как это может повлиять на заработную плату.

«Такие рекомендации должны даваться и, если я не ошибаюсь, в трудовом кодексе об этом говорится: в связи с изменением климатических условий работа должна сокращаться. В любом случае я считаю, что это правильный и обоснованный подход. Даже если будут какие-то потери у сдельщиков из-за снижения рабочих часов, то все равно это будет выигрышем в конечном счете. Поскольку удастся сохранить или не навредить здоровью», — рассказал собеседник ФАН.

Александр Щербаков отметил, что с там, где идет сдельная оплата труда, может измениться заработная плата.

«Но все это — меньшее зло, чем риск ухудшения состояния. Даже если есть снижение заработной платы, то это вполне оправданно, потому что риск заболеваемости гораздо серьезнее, чем временное снижение оплаты труда», — резюмировал эксперт.

Ранее Роспотребнадзор на своем официальном сайте опубликовал главные плюсы употребления кваса. Напиток, как оказалось, способен расщеплять жиры.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эксперт поддержал рекомендации Роспотребнадзора сократить рабочий день в жару
роспотребнадзор жара рабочий день
1 комментарий
Эксклюзив
Вода уже затекает в окна: стихия продолжает изнурять один из районов Ялты
Вода уже затекает в окна: стихия продолжает изнурять один из районов Ялты
Самое популярное
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Украина 93436 20 июня 2021
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Жесткий ответ России на выходку НАТО в Балтике впечатлил китайских экспертов
Армия 66248 19 июня 2021
Жесткий ответ России на выходку НАТО в Балтике впечатлил китайских экспертов
В Китае рассказали, чем Индонезия заплатила за отказ от российских Су-35
Армия 62060 18 июня 2021
В Китае рассказали, чем Индонезия заплатила за отказ от российских Су-35
В центре «Вектор» раскрыли правду о происхождении коронавируса
Общество 52011 19 июня 2021
В центре «Вектор» раскрыли правду о происхождении коронавируса
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Шоу-бизнес 51508 20 июня 2021
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Рейтинг@Mail.ru