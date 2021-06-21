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Эфир: Сборная России против сборной Дании — прогнозы на игру

  /   Обновлено: 21 июня 2021 15:41
Спорт
Эфир: Сборная России против сборной Дании — прогнозы на игру
Федеральное агентство новостей  / 

В понедельник, 17 июня, с 15:30 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная завтрашней игре этапа чемпионата Европы между сборными России и Дании.

В понедельник, 21 июня, состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Дании. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. Букмекеры считают фаворитами сборную Дании: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.71. Успех сборной России оценен экспертами в 4.90. Вероятность ничьи оценивается коэффициентом 4.30.

Экс-футболист и диакон Юрий Роденков в студии Медиагруппы «Патриот» оценивает шансы возможной встречи сборной России и Украины в рамках Евро-2020, а также рассказывает, что поможет подопечным Станислава Черчесова одержать победу, несмотря на негативные прогнозы.

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футбол дания евро-2020 медиагруппа патриот
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