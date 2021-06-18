Москва, 18 июня. Директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал прошедший российско-американский саммит в Женеве и рассказал, почему так мало говорили об Украине.

Мухин заявил, что в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом российский лидер взял на себя инициативу и решительно отстаивал национальные интересы России. По словам эксперта, Путин четко обозначил абсолютную неприемлемость создания на Украине военных баз США и Британии.

Президент Украины Владимир Зеленский, как утверждает эксперт, как раз накануне переговоров пытался шантажировать Европу, но информационная война была проиграна. Коллективный запад все еще спонсирует и содержит украинскую армию, но разговоры о вступлении Незалежной в Североатлантический альянс сняты с повестки по крайней мере на ближайшее время.

По словам Мухина, две державы после переговоров полгода будут внимательно следить за поведением друг друга на международной арене и прорабатывать дальнейшие шаги в рамках политического противостояния.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин придерживался четкой позиции относительно Белоруссии при переговорах с Байденом.