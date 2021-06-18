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Кравчук назвал истинную причину передачи Крыма Украине в 1954 году

Политика
Кравчук назвал истинную причину передачи Крыма Украине в 1954 году
wikipedia.org  /  The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland / CC BY-SA 3.0 pl

Киев, 18 июня. Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что версия о том что СССР подарил Крым Незалежной не соответствует действительности, на передаче полуострова Киеву настаивал Хрущев.

Своей версией произошедшего в 1954 году «передела» Кравчук поделился в передаче «Ходят слухи». первый президент Украины заявил, что решение о передаче острова было принято после приезда Никиты Хрущева в Крым, генсек лично убедился в том, что российские переселенцы попросили вывезти их из региона из-за «сложных условий». Тогда в ЦК КПСС решили передать Крым Украинской ССР, но в Киеве при этом решение оспорили.

Кравчук заявил, что украинские власти якобы не хотели, чтобы полуостров стал частью их страны. А вот Хрущев на этом настаивал, поскольку руководство полуостровом «ничего не умело делать».

«Никаких подарков не было, Украина даже возражала. Потому что знала, какие тяжелые времена ее ждут. Это же не просто приняли какую-то богатую территорию, надо было обустраивать, проводить канал», — объяснил Кравчук.

Экс-президент подчеркнул, что после передачи полуострова Украине, она смогла наладить там жизнь и сделать жизнь крымчан удобней и лучше.

Однако в 2014 году жители полуострова крайне негативно отреагировали на госпереворот в Киеве и провели всеобщий референдум. При этом за воссоединение с Россией проголосовали 96% граждан. В марте 2014 года договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации был ратифицирован. Хотя законность воссоединения Крыма с Россией до сих пор оспаривают на Западе и Киев, который так и не смирился с утратой.

Хотя не так давно Кравчуку припомнили, что строительство Северо-Крымского канала, который он внес в список достижений украинский властей, не обошлось без привлечения союзного бюджета. Деньги на проект выделила Москва.

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Все новости / Политика / Кравчук назвал истинную причину передачи Крыма Украине в 1954 году
украина россия крым кравчук
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