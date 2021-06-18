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Леонков объяснил, зачем США на самом деле включили Россию в список своих врагов

Армия
Леонков объяснил, зачем США на самом деле включили Россию в список своих врагов
pixabay.com

Москва, 18 июня. Вашингтон назначил Россию своим врагом, чтобы оправдывать проведение учений западных сил вблизи российских рубежей, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Антироссийская риторика является выгодной для Соединенных Штатов и других стран Североатлантического альянса, отметил редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в комментарии для «Украина.ру». Он объяснил, зачем США на самом деле включили Россию в список своих врагов. По его словам, американские власти называют РФ «вражеской» лишь для того, чтобы иметь предлог для проведения неподалеку от российских государственных границ военных маневров, в том числе, с привлечением украинской армии.

«Силы НАТО отрабатывают такую тактику, что якобы в Крыму высаживаются «морские котики», и все берут под контроль», — отметил эксперт.

Украина отлично вписывается в тематику западных учений, объяснил Леонков. Он напомнил, что раньше Вашингтон давал весьма нечеткие объяснения необходимости проведения учений вблизи территорий РФ, пытаясь связать свои намерения с якобы отработкой «антитеррористических мероприятий». Однако теперь США нашли более однозначный ответ на этот вопрос, добавил собеседник.

Ранее военный эксперт Иван Коновалов рассказал, для чего на самом деле Североатлантический альянс планирует проведение целой серии учений на украинской территории. По его словам, руководство НАТО попросту желает таким образом продемонстрировать единство блока, а также его решимость в вопросе отражения угроз.

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украина россия сша нато учения леонков
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