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Внучка Гурченко выставит личную библиотеку артистки на аукцион

Шоу-бизнес
Внучка Гурченко выставит личную библиотеку артистки на аукцион
Федеральное агентство новостей  /  Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/instagram.com/@ellena_korolena

Москва, 18 июня. Внучка народной артистки СССР Людмилы Гурченко намерена распродать личные вещи своей знаменитой бабушки. Все вырученные средства она намерена отправить на благотворительность.

Внучка актрисы Елена Королева рассказала «Комсомольской правде», что бабушка оставила после себя не только внушительный гардероб с экстравагантными нарядами, часть которых она сшила сама, но и обширную библиотеку. При этом выбор книг здесь был не случаен, во многих есть пометки Гурченко. Артистка была поклонницей классической литературы.

«Люся очень интересовалась всем, что связано с театром, раскрытием образов женщин в литературе и делала соответствующие пометки. Очень много сценариев осталось рабочих», — рассказала журналистам Королева.

Однако оставить все вещи у себя Королева не намерена и считает, что все предметы Гурченко несут в этот мир ее энергию. Так что внучка сочла лучшим решением поделиться ей с другими людьми, а не оставлять все «пылиться в шкафу». А вот продавать дачу, оставшуюся от бабушки, Королева не торопится. Здесь она хочется устроить музей и проводить в нем творческие вечера, хотя друзья семьи осторожно отговаривают ее от этой затеи и утверждают, что в доме есть «злая энергия и привидения».

Заслуженная артистка СССР Людмила Гурченко скончалась в 2011 году. Советскому зрителю она была хорошо известна ролями в фильмах «Любовь и голуби», «Вокзал для двоих», «Девушка с гитарой» и десятке других драм и комедий. А песня про пять минут, впервые исполненная Гурченко в мюзикле «Карнавальная ночь», стала не просто культовой, а почти обязательной для новогодних телепередач. После смерти артистки все ее имущество перешло к дочери Марии Королевой, но владела собранием книг и вещей она недолго: через несколько лет она тоже скончалась. Теперь на наследство претендует супруг Марии и внучка Гурченко.

А вот несколькими днями ранее неизвестные похитили у Королевой 20 видеокассет с уникальными записями из биографии звезды советского кинематографа. Воришки притворились съемочной группой, которая работает над документальным фильмом о жизни советской актрисы.

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Все новости / Шоу-бизнес / Внучка Гурченко выставит личную библиотеку артистки на аукцион
людмила гурченко гурченко елена королева
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