Два района Забайкалья оказались отрезаны от внешнего мира из-за паводка

Чита, 18 июня. Паводок практически полностью нарушил транспортное сообщение с Газимуро-Заводским и Шелопугинским районами Забайкальского края.

По данным местных властей, нескольких человек вода застигла в дороге, для их эвакуации пришлось задействовать вертолет.

На регион недавно обрушился мощный циклон. Вода смыла семь мостов, подтоплены несколько десятков домов. Всего от непогоды пострадали семь населенных пунктов. Сотрудники МЧС готовы к оказанию адресной помощи.

Сильный дождь прошел в Подмосковье. Сточная канализация не справилась — были подтоплены несколько участков дорог, сообщало РИАМО.