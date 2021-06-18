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Модный дом Вячеслава Зайцева готовится к перезапуску

  /   Обновлено: 18 июня 2021 14:11
Общество
Модный дом Вячеслава Зайцева готовится к перезапуску
ФБА «Экономика сегодня»  /  Екатерина Чалова

Москва, 18 июня. Дом моды Вячеслава Зайцева готовится к перезапуску. Решив финансовые проблемы, компания намерена расширить ассортимент продукции.

После слухов о тяжелом положении компании Зайцева, которого в мире называют создателем «Красного Dior», модный дом кутюрье возобновит работу, сообщил Business of Fashion. Возглавят бренд сын Зайцева Егор и внучки.

Представитель российского модельера сообщил, что компания решила все финансовые трудности и готовится открыться с новыми идеями. Модный дом планирует расширить ассортимент продукции, добавив косметику, часы, фарфор, постельное белье и даже обои.

Вячеслав Зайцев уже около пяти лет борется с болезнью Паркинсона. Он практически не появляется на светских раутах. Заправляет делами модного дома его сын.

Историк моды и телеведущий Александр Васильев рассказал в беседе с ФАН о величайших достижениях кутюрье. Он отметил, что звезда создавал превосходные наряды.

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мода зайцев дом моды
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