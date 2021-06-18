Москва, 18 июня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не допустит «игры в одни ворота» в отношениях с Вашингтоном. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что ознакомился с отзывами американских официальных лиц о саммите Россия — Соединенные Штаты. По словам Лаврова, в отчетах использовался подход, который не соответствует заявлениям участников женевских переговоров.

Лавров ранее прокомментировал возвращение послов России и США в Вашингтон и Москву соответственно. По его мнению, этот жест имеет и важную, и символическую роль.