Поклонники Урганта раскритиковали «прибалтийскую беженку» Хаматову за слова о РФ

Москва, 18 июня. Актриса театра и кино Чулпан Хаматова неожиданно для россиян вернулась из Прибалтики в Москву и пришла в популярное шоу «Вечерний Ургант», после чего подверглась критике в Сети.

Зрители программы «Вечерний Ургант» на Первом канале не поняли, как у 45-летней актрисы Чулпан Хаматова хватило смелости прийти в шоу после слов о России и эмиграции в Прибалтику. Свое мнение некоторые поклонники выразили в комментариях к соответствующему выпуску юмористической передачи на YouTube.

«Почему так быстро вернулась? И сразу на ТВ. Реабилитация нужна?»; «Прибалтийская беженка, которая сбежала, чтобы быть свободной. Что она забыла в Москве?»; «Озвучивание фильма, роли в театре — это она все про Латвию? Не про Россию же, ведь здесь она «не могла элементарно расти в собственной профессии и как-то в ней состояться», — написали пользователи Сети, напомнив Чулпан Хаматовой ее же слова, сказанные перед отъездом из России.

В выпуске шоу Ивана Урганта актриса появилась в новом образе — из жгучей брюнетки она перекрасилась в блондинку. Хаматова рассказала о новых проектах и о предстоящем спектакле «УтроВечер» в театре «Современник». Поклонников своего творчества актриса пригласила посмотреть постановку.

Преданные фанаты считают, что у Хаматовой в ближайшее время будет трудный период в жизни, так как некоторые обиженные россияне еще долгое время будут напоминать ту неосторожную фразу о реализации творческих возможностей в родной стране.

В ближайшем будущем актриса Чулпан Хаматова вместе с Евгением Мироновым появится в сериале «Горбачев». Знаменитости досталась одна из ключевых ролей проекта.