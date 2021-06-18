Коронавирус рушит сыну Орбакайте карьеру столичного ивент-менеджера

, 18 июня. Младший сын Кристины Орбакайте 23-летний Дени Байсаров вернулся из Великобритании с новыми творческими планами и проектами, но коронавирус помешал их реализовать.

Байсаров планировал предложить столичной тусовке новый арт-проект вечеринок Recharg, которые пользуются популярностью в Великобритании. Смысл подобных вечеринок состоит в совместном творчестве, участники погружались в арт-терапию с музыкой, выпивкой и закусками на шесть часов. Каждый участник при этом может оставить свой след на вечеринке, изобразив что-нибудь на большом холсте. Главная цель подобных вечеринок — самовыражение, указывает 5-tv.ru.

Байсаров утверждал, что подобные мероприятия позволяют участникам избавиться от стресса и вернуться домой прекрасно отдохнувшими и с новыми творческими идеями.

Вот только коронавирусные ограничения внесли своими коррективы в амбициозную задумку сына певицы: из-за эпидемиологической обстановки и роста числа заболевших COVID-19, вечеринку пришлось отложить. На своей страничке в Instagram несостоявшийся ивент-менеджер заметил, что искренне расстроен происходящим, но признал, что здоровье людей важней.

«Мы не хотим подвергать ни одного из наших гостей риску и заботимся о вашем здоровье и безопасности, поэтому Recharg переносится», — сообщил Дени подписчикам в Instagram.

Байсаров заявил, что о новой дате проведения вечеринки его подписчиков сообщат заранее. А фанаты поддержали сына Орбакайте и заметили, что тоже очень опечалены новостями и тем, что долгожданное событие пришлось перенести на неопределенный срок.

А вот знаменитая мать Байсарова недавно похвасталась перед подписчиками фотографией на зависть всем. Певица снялась в образе роковой красотки в черном платье и высоких сапогах-ботфортах. Яркий макияж дополнил образ.