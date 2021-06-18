Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июня 14:15
14:14
Происшествия
Утонувшие авто, затопленные квартиры и упавшие деревья: стихия не обошла Севастополь
14:13
Происшествия
Катамаран с семью туристами перевернулся в Карачаево-Черкессии
14:12
Общество
Режим ЧС объявили в Калифорнии из-за сильной жары
14:12
Общество
Еще один российский регион сделал вакцинацию от коронавируса обязательной
14:12
Происшествия
Эвакуация туристов из затопленной Ялты не потребовалась
14:11
Шоу-бизнес
Манукян предложил Бузовой с собой в Африку забрать Губерниева
14:09
Наука
Два затонувших судна с древними артефактами нашли у берегов Сингапура
14:08
Общество
Москва стала вторым городом Европы в рейтинге экосистем для стартапов
14:07
Политика
Вето Путина на закон о борьбе с фейками стало первым за пять лет
14:06
Экономика
Официальный курс евро снизился до 85,99 рубля
Все новости

Минэнерго России подготовит меры сдерживания цен на бензин

  /   Обновлено: 18 июня 2021 14:08
Экономика
Минэнерго России подготовит меры сдерживания цен на бензин
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 18 июня. Правительство поручило Минэнерго подготовить меры по сдерживанию роста стоимости автомобильного топлива. Не исключена «заморозка» оптовых цен на бензин.

Как уточняет «Коммерсантъ», министерство должно подготовить проект соглашения с вертикально интегрированными нефтяными компаниями и независимыми нефтеперерабатывающими заводами. Предметом договора должны стать цены на мелкооптовые партии бензина и других видов топлива, торгующихся на биржах.

Правительство уже договаривалось с нефтяниками о временной фиксации цен на бензин в 2018 году. После этого был введен механизм демпфирующей надбавки к обратному акцизу на нефтяное сырье. Он должен был компенсировать компаниям потери от обнуления экспортных пошлин в обмен на повышение налога на добычу полезных ископаемых.

Кабмин ранее принял решение о повышении минимального порога продажи топлива на бирже. Как ожидается, он вырастет на 1% для бензина и на столько же для дизельного топлива.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минэнерго России подготовит меры сдерживания цен на бензин
правительство рф топливо бензин минэнерго рф
Комментировать
Эксклюзив
Утонувшие авто, затопленные квартиры и упавшие деревья: стихия не обошла Севастополь
Утонувшие авто, затопленные квартиры и упавшие деревья: стихия не обошла Севастополь
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 283178 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 130559 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 72465 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 61819 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа
Экономика 45932 15 июня 2021
Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа
Рейтинг@Mail.ru