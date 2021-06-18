Минэнерго России подготовит меры сдерживания цен на бензин

Москва, 18 июня. Правительство поручило Минэнерго подготовить меры по сдерживанию роста стоимости автомобильного топлива. Не исключена «заморозка» оптовых цен на бензин.

Как уточняет «Коммерсантъ», министерство должно подготовить проект соглашения с вертикально интегрированными нефтяными компаниями и независимыми нефтеперерабатывающими заводами. Предметом договора должны стать цены на мелкооптовые партии бензина и других видов топлива, торгующихся на биржах.

Правительство уже договаривалось с нефтяниками о временной фиксации цен на бензин в 2018 году. После этого был введен механизм демпфирующей надбавки к обратному акцизу на нефтяное сырье. Он должен был компенсировать компаниям потери от обнуления экспортных пошлин в обмен на повышение налога на добычу полезных ископаемых.

Кабмин ранее принял решение о повышении минимального порога продажи топлива на бирже. Как ожидается, он вырастет на 1% для бензина и на столько же для дизельного топлива.