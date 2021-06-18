Легализовавшую более 10 тыс. мигрантов группировку нейтрализовали в Челябинской области

Челябинск, 18 июня. Арестованы участники преступного сообщества, которые за деньги легализовывали мигрантов. Всего задержанным удалось провернуть более 10 тыс. незаконных манипуляций с документами.

О нейтрализации банды сообщили в МВД России по Челябинской области. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Таксисты-мигранты лишились свободы за подготовку терактов в Москве. Фигуранты планировали устроить взрывы, в том числе и возле штаб-квартиры ГРУ. У преступников было изъято оружие, крупные суммы денег и финансовые расчеты по каждому планировавшемуся теракту. Злоумышленники приговорены к длительным срокам.