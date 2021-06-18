Британский эсминец и фрегат ВМС Нидерландов зашли в порт Одессы

Одесса, 18 июня. Два боевых корабля государств — участников НАТО с ракетным оружием на борту посетили украинский порт Одесса.

Эсминец британских ВМС Defender и нидерландский фрегат Evertsen в настоящее время пришвартованы к одному из одесских пирсов, это следует из открытой информации международной системы морского позиционирования AIS.

Эсминец Великобритании и нидерландский фрегат располагают управляемыми ракетами в качестве штатного вооружения, они вошли в Черное море 14 июня. Кроме того, с 11 июня в черноморской акватории находится ракетный эсминец Laboon ВМС США.

Ранее сообщалось о жестком ответе России на военные учения НАТО, проходящие на украинской территории.