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Британский эсминец и фрегат ВМС Нидерландов зашли в порт Одессы

  /   Обновлено: 18 июня 2021 13:49
Армия
Британский эсминец и фрегат ВМС Нидерландов зашли в порт Одессы
wikipedia.org

Одесса, 18 июня. Два боевых корабля государств — участников НАТО с ракетным оружием на борту посетили украинский порт Одесса.

Эсминец британских ВМС Defender и нидерландский фрегат Evertsen в настоящее время пришвартованы к одному из одесских пирсов, это следует из открытой информации международной системы морского позиционирования AIS.

Эсминец Великобритании и нидерландский фрегат располагают управляемыми ракетами в качестве штатного вооружения, они вошли в Черное море 14 июня. Кроме того, с 11 июня в черноморской акватории находится ракетный эсминец Laboon ВМС США.

Ранее сообщалось о жестком ответе России на военные учения НАТО, проходящие на украинской территории.

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нато одесса черное море
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