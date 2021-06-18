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Сенат Бразилии одобрил приватизацию энергетической компании Eletrobras

Латинская Америка
Сенат Бразилии одобрил приватизацию энергетической компании Eletrobras
Global Look Press  /  Bruno Rocha / ZUMAPRESS.com

Сан-Паулу, 18 июня. Сенат Бразилии одобрил основной текст законопроекта о приватизации государственной энергетической компании Eletrobras. Об этом сообщается на официальном сайте Национального конгресса Бразилии.

Сенат Бразилии обнародовал временное постановление о приватизации энергетической компании. Однако законопроект будет возвращен в нижнюю палату парламента для одобрения из-за изменений, внесенных сенаторами.

Документ предусматривает приватизацию крупнейшего электроэнергетического объекта Латинской Америки Centrais Eletricas Brasileiras SA. Процесс денационализации будет проходить через продажу пакетов акций в размере 61%, которые принадлежат государству.

Правительство президента Жаира Болсонару ожидает получить 4,95 млрд долларов от продажи акций. Тем не менее государство планирует сохранить золотую акцию, дающую право компании налагать вето на недружественные поглощения и другие стратегические угрозы.

Спикер нижней палаты Артур Лира созвал внеочередное заседание 21 июня, чтобы провести голосование.

Разногласия внутри правительства

Идея о денационализации Eletrobras, которая является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в Латинской Америке, была предложена Жаиром Болсонару в рамках широкой программы приватизации еще во время предвыборной кампании, хотя тогда не предусматривалось сохранение золотой акции.

Инициатива столкнулась с критикой политиков левой ориентации, а также правых либералов. Чтобы получить поддержку, Конгресс добавил в законопроект некоторые положения, в том числе обязательное введение в эксплуатацию газовых теплоэлектростанций в ключевых регионах. По словам критиков, эта мера приведет к росту цен на электричество.

Сенат Бразилии одобрил приватизацию энергетической компании Eletrobras
Global Look Press  / Karl-Josef Hildenbrand / dpa

В варианте законопроекта, принятом Сенатом 17 июня, предусматривается увеличение требования касательно эксплуатации газовых теплоэлектростанций мощностью от 6000 МВт до 8000 МВт в регионах, расположенных близко к местам добычи этого топлива, чтобы сократить импортные издержки.

Сенатор от правых Маркус Рожериу, один из инициаторов изменений, заявил, что тепловые электростанции не повлияют на стоимость энергии. Он отклонил поправку, предусматривающую продление выплаты субсидий для угольной электроэнергетики.

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Бенту Албукерки отметил, что приватизация крайне необходима для Бразилии в период, когда существует большая угроза введения нормированной подачи электроэнергии из-за худшей засухи за последние 50 лет.

«Приватизация Eletrobras гарантирует, что цены не вырастут в 2022 году, а для потребителей улучшится качество услуг благодаря инвестициям», — сообщил Албукерки в интервью GloboNews.

План приватизации

Жаир Болсонару в феврале 2021 года представил исполнительный указ о приватизации Eletrobras, который мог вступить в действие после его одобрения Конгрессом в течение 120 дней. По задумке главы государства, Eletrobras превратится в компанию с распределенным капиталом.

Планируется также провести реструктуризацию энергетического гиганта, в рамках которой из-под контроля Eletrobras выйдет компания Eletronuclear, работающая в сфере ядерной энергетики, а также ГЭС Итайпу.

Приватизация госкомпаний является одним из предвыборных обещаний Болсонару. Например, к 2022 году планируется осуществить приватизацию 43 аэропортов страны.

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бразилия приватизация энергетика
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