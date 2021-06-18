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Аксенов лично отчитается президенту РФ о ситуации в Крыму

  /   Обновлено: 18 июня 2021 14:09
Общество
Аксенов лично отчитается президенту РФ о ситуации в Крыму
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Симферополь, 18 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет лично докладывать президенту России Владимиру Путину о ситуации со стихией на полуострове.

Правительство республики намерено просить финансовую помощь у федеральных властей для компенсации ущерба после обрушившихся на республику дождей. Об этом Аксенов сообщил в эфире канала «Крым24». Накануне спасательные службы объявили режим чрезвычайной ситуации из-за тропических ливней, которые затопили Керчь и расположенные неподалеку населенные пункты.

Аксенов второй день инспектирует самые проблемные районы города, 17 июня глава Крыма осмотрел Керчь на моторной лодке. На следующий он проехал по улицам на бронеавтомобиле Росгвардии. Большая часть воды сошла с затопленных микрорайонов города.

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