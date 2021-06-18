Четыре человека пропали без вести после падения машины в ручей в Приамурье

Благовещенск, 18 июня. Правоохранители готовятся к выезду в труднодоступный район Приамурья, где недавно попала в ДТП машина с вахтовыми рабочими.

По предварительной информации, авария произошла в Тындинском районе. Автомобиль «Урал», переезжая ручей, опрокинулся при перевозке людей. В машине были восемь человек, половина из них пропала.

В Тюменской области в результате ДТП пришлось частично ограничить движение транспорта. Водитель на огромной скорости вылетел на встреченную полосу и совершил столкновение с грузовиком. От удара его машина улетела в кювет, сообщало URA.RU.