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«Страшно-то как»: в Сети смеются над обозлившейся на «Северный поток — 2» Польшей

Экономика
«Страшно-то как»: в Сети смеются над обозлившейся на «Северный поток — 2» Польшей
Федеральное агентство новостей

Варшава, 18 июня. Пользователи Сети прокомментировали статью польского издания TVP Info, где говорилось о намерениях Варшавы «высказаться» президенту ФРГ Франк-Вальтеру Штайнмайеру по поводу «СП-2».

Сделать заявление власти Польши собирались во время официального визита главы Германии. Поляки призывают прислушаться к их «критическому мнению» касательно последствий запуска российского проекта «Северный поток — 2».

«Диктовать что-то немцам — верх глупости, впрочем опять же, как и всегда, они ведут себя по-польски», — пишут читатели.

«Ну, выскажет, ну, лично! И что!? Побегут немцы «СП-2» разбирать? Смешно», — указывают в комментариях к статье.

«Ужас какой-то, страшно-то как», — иронизируют пользователи Сети.

«Польша построила у себя терминал по приему американского газа. Вот и пусть принимает американский газ. Чего к умным-то странам лезет с истериками?», — добавляют читатели.

Польша упустила свою возможность получить выгоду от сотрудничества ФРГ и Российской Федерации. Об этом ранее рассказал польский политолог Конрад Рэнкас.

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Все новости / Экономика / «Страшно-то как»: в Сети смеются над обозлившейся на «Северный поток — 2» Польшей
польша фрг газ сп-2
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