Российские военные эвакуируют детей из подтопленных школ и детсадов Ялты

Ялта, 18 июня. Военнослужащие российской армии вывезут детей из школ и дошкольных учреждений Ялты, сообщила руководитель городской администрации Янина Павленко.

Стихийное бедствие в Ялте и некоторых других крымских городах стало последствием проливных дождей, обрушившихся на южное побережье российского полуострова.

Ранее Павленко рассказала о текущей обстановке в Ялте, где введен режим чрезвычайной ситуации.

«В городе две реки вышли из берегов, в поселках сходят сели», — сообщила глава администрации Ялты.

По ее словам, в ликвидации последствий разгула стихии участвуют все городские службы, подразделения российской армии и Росгвардии.