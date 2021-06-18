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Российские военные эвакуируют детей из подтопленных школ и детсадов Ялты

Армия
Российские военные эвакуируют детей из подтопленных школ и детсадов Ялты
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Ялта, 18 июня. Военнослужащие российской армии вывезут детей из школ и дошкольных учреждений Ялты, сообщила руководитель городской администрации Янина Павленко.

Стихийное бедствие в Ялте и некоторых других крымских городах стало последствием проливных дождей, обрушившихся на южное побережье российского полуострова.

Ранее Павленко рассказала о текущей обстановке в Ялте, где введен режим чрезвычайной ситуации.

«В городе две реки вышли из берегов, в поселках сходят сели», — сообщила глава администрации Ялты.

По ее словам, в ликвидации последствий разгула стихии участвуют все городские службы, подразделения российской армии и Росгвардии.

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армия ялта стихия
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