В Сети сообщили о намерении Соболь бежать в Литву

Вечером 17 июня Telegram-канал «Кремлевская прачка» сообщил о намерении Любови Соболь бежать в Литву. Ранее канал первым рассказал об отъезде оппозиционера Дмитрия Гудкова на Украину, информация позже подтвердилась.

Как отмечают авторы Telegram-канала, Соболь намерена уехать в Вильнюс, где уже находятся руководитель проектов Алексея Навального Леонид Волков, экс-директор ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской организацией) Иван Жданов и другие ее коллеги. Плюс ко всему «Кремлевская прачка» выложила фото Любови Соболь и ее супруга Сергея Мохова в кафе, отмечая, что чета устроила скандал в публичном месте.

Prt Scr Telegram / Кремлёвская прачка

Журналист Илиас Меркури опубликовал подробности инцидента, отметив, что супруги посетили посольство Литвы, а после поссорились в кафе. Меркури предполагает, что Сергей Мохов не намерен отпускать дочь вместе с супругой, а также напоминает о слитом в Сеть видео, которое может служить доказательством супружеской неверности несостоявшегося кандидата в депутаты Госдумы.

«Небольшое уточнение. Они оба были в посольстве Литвы, а потом разругались в кафе. Соболь собралась к своим в Вильнюс, а рогоносец муж, предположительно, не отпускает дочь. Такая вот интрига», — отметил Илиас Меркури.

Отметим, наличие коллег в Литве не гарантирует Соболь отсутствия проблем с переездом. Ранее экс-юрист ФБК Виталий Серуканов пояснял, что из-за конфликтов с другими представителями команды Навального вряд ли кто-то в Вильнюсе обрадуется ее появлению.

«Она там никому не нужна. Не нужна прежде всего Леониду Волкову, он ее терпеть не может. Я думаю, для него это страшный сон, если к нему в Литву приедет еще и Любовь Соболь», — заявил Виталий Серуканов.

По оценке экс-коллеги, руководителям структур Навального выгодно держать Соболь на расстоянии и использовать для провокаций на местах, а переезд женщины за границу не вписывается в их планы. Серуканов неоднократно отмечал, что ведущую «Навальный LIVE» используют как расходный материал, от которого без сожалений избавятся.

Ранее Соболь заявила об отказе баллотироваться в депутаты Госдумы, так как в связи с признанием ФБК экстремистской организацией ей откажут в регистрации. О том, куда пойдут собранные на «предвыборную кампанию» средства, она не сообщила. По мнению Серуканова, действия Соболь были продиктованы намерением обогатиться и могут быть признаны мошенническими.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.