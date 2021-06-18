В МИД России заявили о готовности поддержать решение Белоруссии по ДОН

Москва, 18 июня. Москва поддержит дальнейшие шаги Минска по Договору по открытому небу (ДОН). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Руководитель ведомства напомнил, что Белоруссия находилась с Россией в одной группе в рамках ДОН. Сейчас Минску предстоит определить дальнейшие шаги по договору. Лавров подчеркнул, что Россия готова поддержать решение властей республики.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал об отношениях с Россией. По его словам, сотрудничество между странами продолжает развиваться.