В Кремле не сообщили дату начала консультаций РФ и США по контролю над вооружениями

Москва, 18 июня. Сроки начала консультаций между Москвой и Вашингтоном пока неизвестны, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Начать проведение консультаций ранее договорились президенты РФ и США во время саммита в Женеве 16 июня. Планируется осуществлять межведомственные консультации по стратегической стабильности, кибернетической безопасности и контролю над вооружениями. Представители СМИ поинтересовались у Пескова, когда начнутся эти процессы.

«Это пока неизвестно», — ответил он.

Накануне Песков сообщил о включении США в перечень стран, лидирующих по количеству кибератак. Список был подготовлен по запросу президента России Владимира Путина.