Переболевшие COVID-19 россияне смогут пройти углубленную диспансеризацию

Москва, 18 июня. Перенесшие коронавирусную инфекцию граждане смогут пройти углубленную диспансеризацию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Постановление правительства об углубленной диспансеризации было подписано 18 июня согласно поручению президента РФ Владимира Путина. Для этого были разработаны все соответствующие меры, рассказал глава кабмина в ходе переговоров с руководителями ведущих медучреждений.

Столичные павильоны «Здоровая Москва» приостановили диспансеризацию. Теперь там будут проводить исключительно прививочную кампанию, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.