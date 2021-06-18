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Переболевшие COVID-19 россияне смогут пройти углубленную диспансеризацию

  /   Обновлено: 18 июня 2021 13:32
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Общество
Переболевшие COVID-19 россияне смогут пройти углубленную диспансеризацию
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Москва, 18 июня. Перенесшие коронавирусную инфекцию граждане смогут пройти углубленную диспансеризацию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Постановление правительства об углубленной диспансеризации было подписано 18 июня согласно поручению президента РФ Владимира Путина. Для этого были разработаны все соответствующие меры, рассказал глава кабмина в ходе переговоров с руководителями ведущих медучреждений.

Столичные павильоны «Здоровая Москва» приостановили диспансеризацию. Теперь там будут проводить исключительно прививочную кампанию, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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диспансеризация мурашко коронавирус
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