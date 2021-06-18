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Песков заявил о контактах России со всеми участниками карабахского конфликта

Политика
Песков заявил о контактах России со всеми участниками карабахского конфликта
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Москва, 18 июня. Власти России поддерживают тесный контакт с официальными представителями Армении, Азербайджана и Турции для стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента сообщил о плотном взаимодействии РФ с участниками ситуации вокруг Нагорного Карабаха в ходе очередного брифинга для представителей прессы.

«Мы находимся в тесном контакте и с Анкарой, и с Баку, и с Ереваном и считаем, что любые шаги должны способствовать дальнейшей стабилизации обстановки в Закавказье», — подчеркнул Песков.

По словам заместителя руководителя Администрации президента РФ, урегулирование карабахского конфликта должно включать в себя восстановление инфраструктуры и гражданских объектов и при этом не содержать любых элементов для потенциального роста региональной напряженности в будущем.

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