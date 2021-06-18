Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июня 14:13
14:12
Общество
Режим ЧС объявили в Калифорнии из-за сильной жары
14:12
Общество
Еще один российский регион сделал вакцинацию от коронавируса обязательной
14:12
Происшествия
Эвакуация туристов из затопленной Ялты не потребовалась
14:11
Шоу-бизнес
Манукян предложил Бузовой с собой в Африку забрать Губерниева
14:09
Наука
Два затонувших судна с древними артефактами нашли у берегов Сингапура
14:08
Общество
Москва стала вторым городом Европы в рейтинге экосистем для стартапов
14:07
Политика
Вето Путина на закон о борьбе с фейками стало первым за пять лет
14:06
Экономика
Официальный курс евро снизился до 85,99 рубля
14:01
Происшествия
Потоп в Ялте спровоцировали сильнейшие дожди в горах
14:01
Экономика
Аналитики назвали причины снижения цен на нефть
Все новости

«Темное будущее»: британцам предсказали проблемы из-за отказа от углеводородов

Экономика
«Темное будущее»: британцам предсказали проблемы из-за отказа от углеводородов
Федеральное агентство новостей

Лондон, 18 июня. Увеличивающаяся зависимость от электроэнергии может привести Соединенное Королевство к катастрофе, рассказало издание The Daily Telegraph.

Государству грозят «катастрофические отключения»: обеспечение энергопотребления Великобритании электричеством может вырасти до 65%. Это связано с планами страны отказаться от использования углеводородного топлива. На фоне изменения климата британцы рискуют остаться без электричества, сообщает газета. Пользователи Сети согласились с мнением экспертов.

«Все эти модные игрища с зеленой энергетикой могут привести остров к энергокатастрофе», — пишут читатели.

«Англию ждет темное будущее», — отмечают в комментариях.

«Это деградация», — уверены пользователи.

Они также указали на очевидные минусы, которые ждут Соединенное Королевство при отказе от углеводородов.

«Зеленая энергетика не только дорогая, но и крайне нестабильна», — указывают читатели статьи.

«Вся их навороченная зеленая энергетика в совершенно обычную темную безветренную ночь выработает 0 киловатт электроэнергии», — объясняют в комментариях.

Великобритания поднимает «бурю в стакане», делая громкие заявления в отношении России, рассказал ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / «Темное будущее»: британцам предсказали проблемы из-за отказа от углеводородов
великобритания электричество электроэнергия углеводороды the daily telegraph
Комментировать
Эксклюзив
Эвакуация туристов из затопленной Ялты не потребовалась
Эвакуация туристов из затопленной Ялты не потребовалась
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 283178 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 130559 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 72465 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 61819 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа
Экономика 45932 15 июня 2021
Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа
Рейтинг@Mail.ru