Лондон, 18 июня. Увеличивающаяся зависимость от электроэнергии может привести Соединенное Королевство к катастрофе, рассказало издание The Daily Telegraph.

Государству грозят «катастрофические отключения»: обеспечение энергопотребления Великобритании электричеством может вырасти до 65%. Это связано с планами страны отказаться от использования углеводородного топлива. На фоне изменения климата британцы рискуют остаться без электричества, сообщает газета. Пользователи Сети согласились с мнением экспертов.

«Все эти модные игрища с зеленой энергетикой могут привести остров к энергокатастрофе», — пишут читатели.

«Англию ждет темное будущее», — отмечают в комментариях.

«Это деградация», — уверены пользователи.

Они также указали на очевидные минусы, которые ждут Соединенное Королевство при отказе от углеводородов.

«Зеленая энергетика не только дорогая, но и крайне нестабильна», — указывают читатели статьи.

«Вся их навороченная зеленая энергетика в совершенно обычную темную безветренную ночь выработает 0 киловатт электроэнергии», — объясняют в комментариях.

Великобритания поднимает «бурю в стакане», делая громкие заявления в отношении России, рассказал ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.