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В СНБО Украины объяснили, почему Киев не хочет захватывать Донбасс

Армия
В СНБО Украины объяснили, почему Киев не хочет захватывать Донбасс
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Киев, 18 июня. ВСУ якобы могут «восстановить контроль» над Донбассом в любой момент, однако они попросту «не желают» этого делать, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Украинские войска «не хотят» в настоящий момент «освобождать» юго-восток страны, рассказал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины местным СМИ. По словам Данилова, причиной нежелания военного руководства государства наступать на Донбасс являются якобы «возможные множественные человеческие жертвы», за которые надо будет отвечать.

«Можем ли мы взять (Донецкую и Луганскую народные республики. — Прим. ред.)? Да, можем. Может быть, и Горловку, и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч людей? Кто за это будет нести ответственность?», — заявил Данилов, объяснив, почему Киев до сих пор не захватил Донбасс.

Армия Украины, тем не менее, до сих пор продолжает обстреливать территории Донбасса, из-за чего в регионе регулярно погибают люди. На фоне непрекращающихся вооруженных провокаций со стороны ВСУ слова секретаря СНБО выглядят особенно абсурдно.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины был спровоцирован еще в 2014 году антиконституционным госпереворотом в Киеве. Жители Донбасса выразили несогласие с новыми властями, в ответ на что руководство страны направило в регион войска. Противостояние продолжается до сих пор, так как украинское правительство уклоняется от выполнения своих обязательств в рамках Минских соглашений, продолжая наносить удары по территориям Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заявил, что прошедший недавно саммит глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена стал особенно волнительным для Украины. По его словам, Киев может решиться на какую-либо военную авантюру в Донбассе после переговоров российского и американского лидеров.

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украина всу донбасс снбо данилов
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