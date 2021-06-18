Песков сообщил о готовности Путина к съезду «Единой России»

Москва, 18 июня. Президент РФ Владимир Путин будет лично присутствовать на съезде партии «Единая Россия» 19 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Съезд пройдет с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, российский лидер уже подготовился к предстоящему выступлению, отметил Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Путин, как и все участники съезда «Единой России», будет соблюдать ограничения, введенные в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса.

Ранее Песков оценил возможность перемен в рабочем графике Владимира Путина на фоне ситуации с пандемией. Пресс-секретарь подчеркнул, что пока никаких изменений не ожидается.