Ученые из США предупредили об опасности отказа от завтрака

Огайо, 18 июня. Отказ от завтрака грозит таким опасным явлением, как нехватка питательных веществ, предупредили исследователи из Университета штата Огайо.

Ученые проанализировали данные 30 889 американцев в возрасте от 19 лет, которые стали участниками исследования National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) с 2005 по 2016 годы. Добровольцы составляли ежедневные отчеты о приемах пищи, в том числе перекусах и полноценных трапезах.

Выяснилось, что завтраком пренебрегали 15,2% участников исследования. Специалисты подсчитали примерное количество питательных веществ, основываясь на данных о приемах пищи. У пропускавших утреннюю трапезу людей потребление витаминов оказалось меньше. Наибольше стала разница в количестве железа, кальция, фолиевой кислоты, витаминов В2, В3, С и D.

Завтрак является самым важным приемом пищи, поэтому к нему нужно подходить с умом. Лучше всего с утра употреблять каши, йогурты, мюсли с фруктами, омлет или салат их свежих овощей, пишет «Петербургский дневник». От кофе сразу после еды лучше отказаться, считают диетологи.