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Ученые из США предупредили об опасности отказа от завтрака

Общество
Ученые из США предупредили об опасности отказа от завтрака
pixabay.com  /  Anrita1705

Огайо, 18 июня. Отказ от завтрака грозит таким опасным явлением, как нехватка питательных веществ, предупредили исследователи из Университета штата Огайо.

Ученые проанализировали данные 30 889 американцев в возрасте от 19 лет, которые стали участниками исследования National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) с 2005 по 2016 годы. Добровольцы составляли ежедневные отчеты о приемах пищи, в том числе перекусах и полноценных трапезах.

Выяснилось, что завтраком пренебрегали 15,2% участников исследования. Специалисты подсчитали примерное количество питательных веществ, основываясь на данных о приемах пищи. У пропускавших утреннюю трапезу людей потребление витаминов оказалось меньше. Наибольше стала разница в количестве железа, кальция, фолиевой кислоты, витаминов В2, В3, С и D.

Завтрак является самым важным приемом пищи, поэтому к нему нужно подходить с умом. Лучше всего с утра употреблять каши, йогурты, мюсли с фруктами, омлет или салат их свежих овощей, пишет «Петербургский дневник». От кофе сразу после еды лучше отказаться, считают диетологи.

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