В Ялте отключат подачу воды во всем регионе

Ялта, 18 июня. Подача водоснабжения временно прекращена на территории Республики Крым. Эти меры связаны с ливневыми дождями и схождением селевых потоков, сообщила мэр города.

В Ялте за несколько часов выпала месячная норма осадков. Все силы брошены на борьбу с последствиями обильных проливных дождей. Началась эвакуация местных жителей из затопленных территорий.

В результате сильных ливней реки Водопадная и Дерекойка вышли из берегов, многие подземные переходы затопило, частично подтоплены овощной рынок и остановка «Спартак».