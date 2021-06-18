Сергей Степанченко: Наше кино нуждается в персонажах из былинного эпоса

Ведущий актер театра «Ленком», народный артист России Сергей Степанченко в свой 62-й день рождения в эксклюзивном интервью рассказал ФАН, какими работами в театре и кино был наполнен его персональный год, что общего в театральной режиссуре Никиты Михалкова и Марка Захарова, почему он хотел бы поставить фильм по произведению Носова «Незнайка на луне» и не пора ли вернуть былинных персонажей из мультиков в отечественное художественное кино.

«Единый кулак внимания»

— Сергей Юрьевич, вы пришли в театр «Ленком» 36 лет назад и на редкость верны ему, оставаясь в труппе эти годы. Что сегодня происходит в вашей творческой жизни на сцене и в кино, чем был заполнен трудный для всех коронавирусный год и какие новые работы впереди?

— Как и весь мой родной, замечательный театр Ленком, я не бездействовал. Свою работу мы делали, все спектакли играли, с меньшим заполнением зала, к сожалению, но, как и все, работали, выполняя предписания санитарной службы. Не очень хорошо, когда зал неполный, но это такая данность, надеюсь, временная, во всяком случае, все люди должны выздороветь, чего я всем-всем жителям нашей великой страны желаю!

— В апреле с вашим участием на сцене Большого театра состоялась премьера драматического спектакля «12» в постановке Никиты Михалкова. Это ваша первая встреча с этим режиссером?

— Нет, я уже встречался с ним в кино. В спектакле по мотивам одноименного фильма я играл роль одного из присяжных. Работа была осуществлена сложная, она трудно рождалась, но все-таки мы это сделали и выпустили спектакль на трех больших площадках. Премьера прошла в Москве, второй спектакль мы сыграли в Екатеринбурге в зале на 4,5 тысячи мест — и такой огромный зал прекрасно слушал, сопереживал тому, что происходит на сцене. Это меня поразило — такое количество зрителей можно собрать в единый кулак внимания. Оказывается, не страшно, когда много зрителей, наоборот, в этом масштабность действа. И в третий раз мы сыграли на сцене театра «Зарядье» в Москве.

ТАСС / Донат Сорокин

— Какие ощущения вы испытывали от работы с мастером?

— Работать с большим мастером — всегда огромный труд и огромная радость. Мне посчастливилось поработать с режиссером с Никитой Сергеевичем Михалковым и на сцене. Он действительно человек огромного масштаба. В режиссуре Марка Анатольевича [Захарова] было то же, что и у Никиты Сергеевича. А именно — не позволять актеру ходить исхоженными путями, раскрыть новые грани мастерства актера, показать его зрителю с новой, порой неожиданной стороны.

Ты даже как бы сопротивляешься поначалу, тебе кажется, ты знаешь как, и думаешь: «я по-своему это сделаю». Но к большому мастеру надо прислушаться. Да, у тебя получится по-своему, конечно же, но нужно идти тем путем, который тебе показывает режиссер. Это довольно часто происходит, но не все режиссеры так педантично и твердо требуют, чтобы это произошло именно так.

— Что нового происходит в «Ленкоме»?

— В Ленкоме мы восстановили легендарный спектакль «Поминальная молитва» по повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник». И еще мы все ждем премьеры премьера «Доходного места» в постановке Дмитрия Астрахана. Непосредственно в спектакле я не занят, но, думаю, что он будет очень интересным и необычным.

— Кого вы играете в «Поминальной молитве»?

— Я играю Тевье-молочника.

ТАСС / Михаил Терещенко

— Вам подвластны самые разные амплуа, от трагика до комика, большие и маленькие роли, вы востребованы в кино и любимы зрителем. Какие планы в кино?

— Что-то мы закончили снимать, что-то еще не началось, простоя не было. Закончили мы, на мой взгляд, очень любопытную короткометражную картину режиссера Ждана Тихонова, где моим партнером был Даниил Спиваковский. Очень жду, когда начнутся полноценные съемки фильма «Исповедь», где у меня тоже главная роль. Я играю священника, к которому приходят исповедоваться совсем разные люди, приносят свои проблемы. Мне предстоит показать, как он выживает с этим грузом. Впереди съемки в продолжении первого сезона сериала «Дипломат» — меня любезно пригласили принять участие именно во втором сезоне. Предстоят съемки второго сезона «Медиума», пока идут окончательные корректировки по тексту, надеюсь, приступим к съемкам второй части в сентябре. Вот, пожалуй, все мои новости.

«Русские фольклорные герои имеют право снова прийти в наше кино»

— 10 лет назад вы тоже попробовали себя в качестве кинорежиссера, сняв картину «Следы на песке». А позже говорили, что хотели бы поставить «Незнайку на луне». Удалось?

— Это моя мечта! Стоило бы внимательнее присмотреться к этому произведению — оно того стоит. Речь там идет о тех же проблемах, которые волнуют всех нас сейчас. Это далеко не детская литература, произведение советского классика стало еще более актуальным. Персонажи из книги Николая Носова для советского читателя были представителями буржуазного мира. Когда был прекрасный социализм, казалось, у нас таких нет, а сейчас очень похожие персоны появились и в нашей жизни.

ТАСС / Артем Геодакян

— У вас невероятная фактура, вы напоминаете одного из персонажей картины Репина «Три богатыря». Сыграли бы? Предлагают подобный сценарный материал?

— Спасибо огромное, что вы меня с богатырями сравниваете, это очень лестно для меня! Богатырей много, на самом деле, но мало кто сейчас обращается к нашему былинному эпосу — не к юмористическому, а именно как в сказках Птушко и других замечательных режиссеров. Все это, к сожалению, осталось довольно далеко от нас. Но думаю, что вот-вот интерес всколыхнется. Мы нуждаемся в оживлении былинных персонажей на наших российских экранах. Надо приступать, снимать и делать, а если и были сомнения делать такое кино — отметать их. Наши замечательные русские фольклорные герои имеют право снова прийти в наше кино. Благодарное дело — поддерживать людей, которые стремятся сделать это. Я с удовольствием сыграл бы былинного персонажа. Актеру вообще хочется все играть и всегда, а вот такую фактуру — тем более интересно. Но пока таких предложений нет.

— У зрителей часто случается перенос образа киногероя на жизнь самого актера. В жизни у вас легкий нрав, юмор, оптимизм и простота?

— Хотите, чтобы я это опроверг? Не думаю и не думал, правда, что я должен вот так-то выглядеть, таким-то быть, поддерживать какие-то мнения обо мне. Да бог с мнениями, я живу той жизнью, которую считаю правильной. Наверное, ошибаюсь, как и многие люди, может быть, что-то и не так делаю, но я живу той жизнью, какой живете и вы, и любой среднестатистический человек. Ничего в моей жизни особенного, поверьте мне, нет. И каких-то цитат-советов «берите карандаши и записывайте, как вам надо жить» у меня тоже нет. Я и сам нуждаюсь в таких подсказках, в таких «подзатыльниках».

ТАСС / Валерий Шарифулин

— Ваши дети выбрали актерскую стезю?

— У меня сын и дочь. Катя, ей уже 40 лет, уже давно сформировавшийся человек, юрист, работает на своем предприятии. Сыну 23 года, он закончил РГУ нефти и газа, буровик, а сейчас пробует себя в профессиях, далеких от буровой. Я очень хочу, чтобы его поиски были не тупиковыми, а созидательными. Никто не пошел по моим стопам, никто не стал артистом, режиссером, продюсером. И внучка Соня не проявляет интереса к актерской профессии, она хочет стать ветеринаром.

— Трагедия или комедия, что хочется играть?

— Ну, если быть перфекционистом, то ближе трагикомедия, когда и слезы, и смех, все рядом, но это в идеале. Все можно играть, если это не противоречит твоим морально-этическим принципам. Хотя такое тоже случается, и иногда мешает согласиться на ту или иную роль.

Сергей Юрьевич Степанченко родился 18 июня 1959 года в городе Татарске Новосибирской области В 1982 году окончил актерский факультет Дальневосточного государственного института искусств и три года работал в Сызранском драматическом театре. В 1985-м приехал в Москву и был принят в труппу «Ленкома». Снимался в фильмах «Чокнутые», «Анекдоты», «Ближний круг», «Крестоносец», «Шизофрения», «Сыщики», «Лузер», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Тобол» и других.