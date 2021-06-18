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Мурашко рассказал об иммунитете у привитых и переболевших COVID-19

  /   Обновлено: 18 июня 2021 13:05
Общество
Мурашко рассказал об иммунитете у привитых и переболевших COVID-19
minzdrav.gov.ru  /  Пресс-служба Минздрава РФ

Москва, 18 июня. Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется до девяти месяцев, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Прошедшим вакцинацию препаратом «Спутник V» гражданам гарантированно не придется перепроверять наличие антител к COVID-19 в течение шести месяцев, подчеркнул глава Министерства здравоохранения России.

Для иммунизации населения и предотвращения распространения COVID-19 необходимо привить более 60% граждан, рассказал ранее иммунолог Георгий Викулов. Только формирование коллективного иммунитета поможет победить пандемию коронавируса, считают эксперты.

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иммунитет мурашко коронавирус
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