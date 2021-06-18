Мурашко рассказал об иммунитете у привитых и переболевших COVID-19

Москва, 18 июня. Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется до девяти месяцев, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Прошедшим вакцинацию препаратом «Спутник V» гражданам гарантированно не придется перепроверять наличие антител к COVID-19 в течение шести месяцев, подчеркнул глава Министерства здравоохранения России.

Для иммунизации населения и предотвращения распространения COVID-19 необходимо привить более 60% граждан, рассказал ранее иммунолог Георгий Викулов. Только формирование коллективного иммунитета поможет победить пандемию коронавируса, считают эксперты.