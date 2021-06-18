Путин наложил вето на закон о фейках в СМИ. События дня

Путин наложил вето на закон о фейках в СМИ Владимир Путин наложил вето на новый закон, вводивший ответственность для СМИ за распространение и использование фейков, который ранее был принят Госдумой и Советом Федерации. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Законопроект предусматривает введение ответственности для средств массовой информации за процитированную информацию других СМИ, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответственности.

Началась эвакуация жителей из затопленных зон Ялты Федеральное агентство новостей / Жителей подтопленных домов эвакуировали в Ялте, где выпало две месячные нормы осадков. Как сообщает главное управление МЧС России по республике, подтоплены два домовладения. Кроме того, грязевой сель сошел в районе поселка Оползневое, движение организовано в реверсивном режиме. На данный момент остановлены работы всех троллейбусов и некоторых автобусов, проезд в центр города закрыт. Напомним, циклон обрушился на Крым 17 июня. Двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. 17 и 18 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра. В ряде курортных регионов юга и юго-востока Крыма возможен сход селей.

Семь человек пострадали при столкновении рейсовых автобусов в Петербурге vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ Два городских рейсовых автобуса столкнулись в пятницу на перекрестке улицы Варшавской и Ленинского проспекта в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, пострадали семь человек, в их числе один ребенок, сообщил источник ФАН в экстренных службах. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.