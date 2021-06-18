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Путин наложил вето на закон о фейках в СМИ. События дня

ФАН-ТВ
Путин наложил вето на закон о фейках в СМИ. События дня
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Путин наложил вето на закон о фейках в СМИ

Владимир Путин наложил вето на новый закон, вводивший ответственность для СМИ за распространение и использование фейков, который ранее был принят Госдумой и Советом Федерации. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Законопроект предусматривает введение ответственности для средств массовой информации за процитированную информацию других СМИ, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответственности.

Началась эвакуация жителей из затопленных зон Ялты

Путин наложил вето на закон о фейках в СМИ. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Жителей подтопленных домов эвакуировали в Ялте, где выпало две месячные нормы осадков. Как сообщает главное управление МЧС России по республике, подтоплены два домовладения. Кроме того, грязевой сель сошел в районе поселка Оползневое, движение организовано в реверсивном режиме. На данный момент остановлены работы всех троллейбусов и некоторых автобусов, проезд в центр города закрыт. Напомним, циклон обрушился на Крым 17 июня. Двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. 17 и 18 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра. В ряде курортных регионов юга и юго-востока Крыма возможен сход селей.

Семь человек пострадали при столкновении рейсовых автобусов в Петербурге

Путин наложил вето на закон о фейках в СМИ. События дня
vk.com  / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Два городских рейсовых автобуса столкнулись в пятницу на перекрестке улицы Варшавской и Ленинского проспекта в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, пострадали семь человек, в их числе один ребенок, сообщил источник ФАН в экстренных службах. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.

Умер советский теннисист Боровский

Путин наложил вето на закон о фейках в СМИ. События дня
pxhere.com  / 

Обладатель золотой медали на первой Спартакиаде народов СССР Борис Боровский скончался на 83-м году жизни. Сведений о том, что стало причиной смерти спортсмена, пока нет. Его семья позднее сообщит информацию о месте и времени проведения похорон. Боровский, помимо победы на соревновании в 1956 году, был регулярным участником мужской сборной СССР по теннису, становясь призером. А с конца 50-х годов мужчина стал работать в спортивной журналистике, комментируя матчи. Он был одним из первых, кто стал сотрудничать с Eurosport.

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