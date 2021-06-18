Первая и вторая части «Бумера» выйдут на Netflix

Москва, 18 июня. Первую и вторую части популярного фильма «Бумер» режиссера Петра Буслова покажут на стриминговой платформе Netflix.

Фильм «Бумер» о четверых друзьях-бандитах выйдет на сервисе под названием Bimmer. Такой перевод ленты связан с аналогом марки, который используется за рубежом. Его придумали в Британии, чтобы отличать мотоциклы местного производителя Beezer, сообщил Telegram-канал «Кинопоиск».

Вторая часть «Бумера», в которой рассказывается о жизни Кота (героя Владимира Вдовиченкова), выйдет тоже 20 июня.

Весной стало известно, что Netflix собирается производить свои фильмы и сериалы в России. Первым проектом станет экранизация романа Льва Толстого «Анна Каренина».