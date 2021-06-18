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Казьмина обратится в суд после решения о выселении из дома матери Аршавина

Шоу-бизнес
Казьмина обратится в суд после решения о выселении из дома матери Аршавина
Prt Scr instagram.com  /  @arshavina_alisia__mb

Санкт-Петербург, 18 июня. Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина отказывается покидать коттедж, принадлежащий матери экс-игрока «Зенита», выяснил ФАН.

Казьмина уже около года страдает от тяжелого заболевания — аутоиммунного некроза, разрушающего хрящи и ткани лица. На болезнь бывшей жены Аршавина наложились и другие недуги.

Сейчас она живет в петербургском коттедже с детьми, в том числе и с дочерью от Аршавина. Однако бывшая свекровь отсудила дом у Казьминой. Экс-супруга футболиста пыталась подать апелляцию, но решение первой инстанции осталось в силе.

Суд принял постановление о выселении Казьминой из коттеджа Татьяны Аршавиной, но та пока отказывается съезжать из дома. Адвокат бывшей жены футболиста Павел Волошин готовит кассацию и прошение об отсрочке исполнения решения суда в связи с тяжелым состоянием здоровья Казьминой. Об этом сам юрист сообщил ФАН.

Экс-супруга Аршавина напугала поклонников, опубликовав странный пост в Instagram. В нем Казьмина простилась с родственниками и заявила, что у нее закончились силы.

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аршавин звезды казьмина
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