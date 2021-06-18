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Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Швеции во втором матче на Евро-2020

Евро 2020
Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Швеции во втором матче на Евро-2020
instagram.com  /  @achillcat

Санкт-Петербург, 18 июня. Кот-оракул Ахилл спрогнозировал исход матча Евро-2020 между сборными Швеции и Словакии.

Стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 18 июня примет четвертый матч Евро-2020. В Северной столице пройдет игра группового этапа турнира между сборными Швеции и Словакии.

Победителя предстоящего матча определил эрмитажный кот-оракул Ахилл. В зале Боспора он поел из миски с флагом Швеции, сообщила хозяйка питомца Анна Кондратьева. До этого кот Ахилл правильно предсказал результаты двух матчей Евро-2020. Оракул ошибся лишь раз, спрогнозировав победу сборной Польши в игре со Словакией.

Ранее полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Прибор предназначен для борьбы с сердечной аритмией.

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Все новости / Евро 2020 / Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Швеции во втором матче на Евро-2020
швеция прогноз словакия евро-2020 кот ахилл
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