Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Швеции во втором матче на Евро-2020

Санкт-Петербург, 18 июня. Кот-оракул Ахилл спрогнозировал исход матча Евро-2020 между сборными Швеции и Словакии.

Стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 18 июня примет четвертый матч Евро-2020. В Северной столице пройдет игра группового этапа турнира между сборными Швеции и Словакии.

Победителя предстоящего матча определил эрмитажный кот-оракул Ахилл. В зале Боспора он поел из миски с флагом Швеции, сообщила хозяйка питомца Анна Кондратьева. До этого кот Ахилл правильно предсказал результаты двух матчей Евро-2020. Оракул ошибся лишь раз, спрогнозировав победу сборной Польши в игре со Словакией.

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