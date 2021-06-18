Россия готова разрабатывать новое вооружение совместно с Белоруссией

Москва, 18 июня. Рособоронэкспорт намерен увеличивать объемы производства вооружения совместно с белорусскими предприятиями, заявил гендиректор компании Александр Михеев.

Он сообщил, что Рособоронэкспорт занимается организацией крупной и единой российской экспозиции на выставке военной техники и вооружения MILEX 2021, которая состоится в белорусской столице с 23 по 26 июня.

"Компания («Рособоронэкспорт». — Прим. ред.) готова наращивать реализацию совместных проектов с белорусской стороной в области производства военной техники", — отметил Михеев.

Кроме того, он сообщил о готовности наращивать взаимодействие между РФ и Белоруссией в области индустриально-технологического сотрудничества. Ранее стало известно о значительном интересе сразу нескольких зарубежных стран к приобретению экспортной версии новейшего российского истребителя Су-57.