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Россия готова разрабатывать новое вооружение совместно с Белоруссией

  /   Обновлено: 18 июня 2021 13:19
Армия
Россия готова разрабатывать новое вооружение совместно с Белоруссией
roe.ru  /  пресс-служба Рособоронэкспорта

Москва, 18 июня. Рособоронэкспорт намерен увеличивать объемы производства вооружения совместно с белорусскими предприятиями, заявил гендиректор компании Александр Михеев.

Он сообщил, что Рособоронэкспорт занимается организацией крупной и единой российской экспозиции на выставке военной техники и вооружения MILEX 2021, которая состоится в белорусской столице с 23 по 26 июня.

"Компания («Рособоронэкспорт». — Прим. ред.) готова наращивать реализацию совместных проектов с белорусской стороной в области производства военной техники", — отметил Михеев.

Кроме того, он сообщил о готовности наращивать взаимодействие между РФ и Белоруссией в области индустриально-технологического сотрудничества. Ранее стало известно о значительном интересе сразу нескольких зарубежных стран к приобретению экспортной версии новейшего российского истребителя Су-57.

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россия белоруссия рособоронэкспорт
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