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Рост заболеваемости коронавирусом в России объяснили в Кремле

  /   Обновлено: 18 июня 2021 13:29
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Общество
Рост заболеваемости коронавирусом в России объяснили в Кремле
pixabay.com

Москва, 18 июня. Причиной роста числа случаев COVID-19 в РФ стали тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации и коварство самой инфекции, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее связала увеличение заражений с «тотальным нигилизмом» граждан. Она отметила, что инфекция вновь дала знать о себе, когда россияне начали пренебрегать защитными мерами.

«Согласны абсолютно», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, согласны ли в Кремле с такой оценкой причин сложившейся ситуации.

Пресс-секретарь президента также отметил, что добавил бы к числу причин низкий уровень вакцинации и коварство самой инфекции, о котором «тоже нельзя забывать».

Остановить распространение коронавирусной инфекции в мире можно только с помощью вакцинации, заявила Попова в начале июня. Глава Роспотребнадзора неоднократно подчеркивала важность иммунизации и напоминала о том, что пройти ее в РФ можно в любом регионе бесплатно.

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песков кремль COVID-19
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