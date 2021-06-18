Рост заболеваемости коронавирусом в России объяснили в Кремле

Москва, 18 июня. Причиной роста числа случаев COVID-19 в РФ стали тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации и коварство самой инфекции, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее связала увеличение заражений с «тотальным нигилизмом» граждан. Она отметила, что инфекция вновь дала знать о себе, когда россияне начали пренебрегать защитными мерами.

«Согласны абсолютно», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, согласны ли в Кремле с такой оценкой причин сложившейся ситуации.

Пресс-секретарь президента также отметил, что добавил бы к числу причин низкий уровень вакцинации и коварство самой инфекции, о котором «тоже нельзя забывать».

Остановить распространение коронавирусной инфекции в мире можно только с помощью вакцинации, заявила Попова в начале июня. Глава Роспотребнадзора неоднократно подчеркивала важность иммунизации и напоминала о том, что пройти ее в РФ можно в любом регионе бесплатно.