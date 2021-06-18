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Песков: пассивность в вакцинации не означает недоверия властям

  /   Обновлено: 18 июня 2021 12:57
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Общество
Песков: пассивность в вакцинации не означает недоверия властям
Prt Scr youtube.com  /  Life Новости

Москва, 18 июня. Медленные темпы процесса вакцинирования граждан в России не указывают, что власть утратила поддержку народа, сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России отрицательно ответил на вопрос, считает ли он медленную вакцинацию признаком недоверия. Представитель Кремля признал, что часть граждан демонстрируют слабую активность в этом направлении. Одновременно он назвал «полной глупостью» высказывания о провалившейся борьбе с пандемией в России.

Распространение коронавируса и появление вакцины вызвали в обществе множество разногласий и споров о безопасности медицинских средств. Иммунолог Викулов развеял мифы о коронавирусе и «Спутнике V».

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песков вакцинация пандемия
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