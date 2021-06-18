Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июня 14:11
14:09
Наука
Два затонувших судна с древними артефактами нашли у берегов Сингапура
14:08
Общество
Москва стала вторым городом Европы в рейтинге экосистем для стартапов
14:07
Политика
Вето Путина на закон о борьбе с фейками стало первым за пять лет
14:06
Экономика
Официальный курс евро снизился до 85,99 рубля
14:01
Происшествия
Эвакуация туристов из затопленной Ялты не потребовалась
14:01
Происшествия
Потоп в Ялте спровоцировали сильнейшие дожди в горах
14:01
Экономика
Аналитики назвали причины снижения цен на нефть
13:57
Происшествия
Два района Забайкалья оказались отрезаны от внешнего мира из-за паводка
13:55
Шоу-бизнес
Мать Аршавина рассказала о квартирах его тяжелобольной бывшей жены
13:51
Политика
Политолог объяснил причину отказа Путина и Байдена обсуждать Украину на саммите
Все новости

Крупный пожар вспыхнул на химпредприятии под Тулой, ФАН публикует видео

Происшествия
Крупный пожар вспыхнул на химпредприятии под Тулой, ФАН публикует видео
 /  фото пресс-службы главного управления МЧС России по Тульской области

Тула, 18 июня. Последствия серьезного пожара устраняют под Тулой. Возгорание произошло на химическом предприятии АО «Пластик». Сотрудники МЧС в течение двух часов боролись с пламенем в емкости на территории организации. Возгорание удалось ликвидировать без пострадавших.

«Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. Причина пожара устанавливается», — отметили в пресс-службе главного управления МЧС России по Тульской области.

В населенных пунктах, расположенных поблизости от места ЧП, жители встревожились возможным загрязнением воздуха продуктами горения и вредом для здоровья. Специалисты предприятия успокоили граждан.

«Предприятие работает в штатном режиме, никаких последствий для работников, населения, производственных мощностей и окружающей среды нет», — заявили в пресс-службе предприятия.

Установлено, что инцидент произошел из-за возгорания емкости с этилбензолом.

Ранее ФАН сообщал о двух тульских спасателях, в свой выходной день спасших из огня инвалида.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Крупный пожар вспыхнул на химпредприятии под Тулой, ФАН публикует видео
пожар тульская область чп возгорание мчс россии
Комментировать
Эксклюзив
Эвакуация туристов из затопленной Ялты не потребовалась
Эвакуация туристов из затопленной Ялты не потребовалась
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 282203 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 130246 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 72377 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 61734 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа
Экономика 45735 15 июня 2021
Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа
Рейтинг@Mail.ru