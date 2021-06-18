Крупный пожар вспыхнул на химпредприятии под Тулой, ФАН публикует видео

Тула, 18 июня. Последствия серьезного пожара устраняют под Тулой. Возгорание произошло на химическом предприятии АО «Пластик». Сотрудники МЧС в течение двух часов боролись с пламенем в емкости на территории организации. Возгорание удалось ликвидировать без пострадавших.

«Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. Причина пожара устанавливается», — отметили в пресс-службе главного управления МЧС России по Тульской области.

В населенных пунктах, расположенных поблизости от места ЧП, жители встревожились возможным загрязнением воздуха продуктами горения и вредом для здоровья. Специалисты предприятия успокоили граждан.

«Предприятие работает в штатном режиме, никаких последствий для работников, населения, производственных мощностей и окружающей среды нет», — заявили в пресс-службе предприятия.

Установлено, что инцидент произошел из-за возгорания емкости с этилбензолом.

Ранее ФАН сообщал о двух тульских спасателях, в свой выходной день спасших из огня инвалида.