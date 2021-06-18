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Малькевич посчитал справедливым отклонение Путиным закона о цитировании фейков в СМИ

Общество
Малькевич посчитал справедливым отклонение Путиным закона о цитировании фейков в СМИ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вето, которое наложил президент, — это справедливое решение, обеспечивающее свободу слова в России. Таким мнением с ФАН поделился Александр Малькевич, журналист, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты России, руководитель рабочей группы РФ по борьбе с фейками.

Президент Владимир Путин 18 июня наложил вето на законопроект о цитировании фейков в СМИ. Напомним, документ предусматривал ответственность журналистов за процитированные сведения других изданий в том случае, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответственности за публикацию фейков. Ранее он был принят Госдумой и Советом Федерации.

Александр Малькевич напомнил, что сейчас в России действует закон, согласно которому редакция, главный редактор и журналист не несут ответственности за распространение порочащей или иной незаконной информации в том случае, если их материал является «дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства».

«Мы живем под постоянной лавиной информации. Нас в прямом смысле атакует засилье «СМИ», которые в погоне за аудиторией выпускают контент плохого качества, а главное — не всегда достоверный. Но такие публикации зачастую пользуются большим спросом аудитории, при этом современная журналистика вынуждена работать в катастрофически сжатых временных рамках. Редакции зачастую просто не успевают проводить фактчекинг, стремясь как можно скорее выпустить материал», — поясняет журналист.

Малькевич посчитал справедливым отклонение Путиным закона о цитировании фейков в СМИ
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

При этом количество вбросов настолько велико, добавляет Малькевич, что любое СМИ может попасть в ловушку и распространить фейк, потому что журналист — это проводник информации от источника к потребителю.

«Авторы нового закона, который отклонил президент РФ, предлагали, чтобы, если главный редактор цитируемого СМИ не мог быть установлен и привлечен к ответственности, отвечало за публикацию медиа, процитировавшее это СМИ», — отметил собеседник ФАН.

В России уже существуют законы, согласно которым авторам фейков грозит наказание. Для юридических лиц оно составляет от 500 тысяч до 1,5 млн рублей, обратил внимание Александр Малькевич.

«Если же найти виновника невозможно, что и предполагалось авторами законопроекта, Роскомнадзор может принять меры для удаления ложной информации», — подчеркнул он.

Вето, которое наложил президент, — справедливое решение, обеспечивающее свободу слова в России, подытожил Малькевич.

«Тем не менее редакциям и самим журналистам стоит проявлять бдительность и не пренебрегать проверкой фактов», — напомнил собеседник агентства.

Ранее член ОП РФ Вадим Виноградов прокомментировал решение Путина наложить вето на закон о фейках для СМИ. Такое решение главы государства является верным, заявил он.

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Все новости / Общество / Малькевич посчитал справедливым отклонение Путиным закона о цитировании фейков в СМИ
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