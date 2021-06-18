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Прокуратура в Бийске начала проверку после ролика, в котором пенсионерка обновила зебру

ФАН-ТВ
Прокуратура в Бийске начала проверку после ролика, в котором пенсионерка обновила зебру

Пожилая женщина в Алтайском крае не дождалась коммунальщиков и самостоятельно нанесла дорожную разметку на одну из городских улиц. В администрации города инициативу пенсионерки не оценили, а прокуратура начала проверку.

Ролик с бийской пенсионеркой разошелся по социальным сетям, СМИ снимают о пожилой женщине репортажи. И большинство пользователей Интернета, также, как и автомобилистов, выступают «за» бабушку с ведром и краской. Чего не скажешь о позиции властей.

69-летняя Надежда Небогатова привлекла внимание жителей города, когда вышла на улицу с ведром белой водоэмульсионной краски и самодельной кистью — садовую перчатку намотала на палку. С таким приспособлением женщина взялась за обновление дорожной разметки на одной из городских улиц.

«Если бы дали мне новую кисточку нормальную и эмульсионную краску, я бы много перекрестков покрасила. Ну все-то, конечно, до зимы не успела бы», — рассказала пенсионерка.

Опыт работы у женщины есть в разных сферах. Она была санитаркой, кочегаром, маляром, трудилась на железной дороге и в полях. Вот и с такой задачей, как нанесение дорожной разметки, решила справиться самостоятельно. Бийчане поступок Надежда Небогатовой оценили.

«Друзья, мимо проезжаю и смотрю: пожилой человек, бабушка красит дорогу. И знаете, чувство гордости за наших русских бабушек испытываю. Хоть кто-то умудряется выделить время покрасить наши дороги», — делится впечатлением автомобилист.

Бийские дороги не раз становились главными героями роликов в соцсетях. Автомобилисты часто снимали и выкладывали в Интернет кадры с огромными ямами и лужами. Такие фильмы появляются в Сети ежегодно с приходом весны. И вот теперь дело дошло до дорожных разметок.

«Гуляли по Ленинградской, там что-то еще машины рисовали, а здесь тяжелая ситуация. Здесь не рисуют, хотя и машины летают, потому что дороги новые хорошие. Машины летают, так что с ребенком проехать и самому пройти тяжело», — прокомментировала жительница города.

В городской администрации инициативу Надежды Небогатовой не оценили: и основание дороги не подготовлено, и краска не та.

«Достаточно озабочены, честно сказать, потому что мы сразу начали уже прикидывать каким образом будем удалять эту краску, ввиду того, что краска специальная уже не ляжет на то основание, которое сделала горожанка. И каким образом с достаточно нового асфальта счищать ее теперь, если она, тем более, в какой-то степени водостойкая. Это возникнут определенные сложности», — прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы администрации Бийска Павел Сидоренко.

Контракт с подрядчиком, по словам Сидоренко, заключили в конце мая. Ремонтные работы, по очищению дорожного полотна в городе ведутся. А разметку дорожники наносят на подготовленные участки.

После распространения видеоролика, бийская прокуратура инициировала проверку.

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Все новости / ФАН-ТВ / Прокуратура в Бийске начала проверку после ролика, в котором пенсионерка обновила зебру
пенсионерка бийск алтайский край дорожная разметка
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