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Симферополец задушил знакомого и вывез его тело в лес

  /   Обновлено: 18 июня 2021 13:10
Происшествия
Симферополец задушил знакомого и вывез его тело в лес
Федеральное агентство новостей  / 

Симферополь, 18 июня. В Крыму возбудили уголовное дело по факту исчезновения жителя Симферополя после обращения близких к правоохранителям о пропаже человека.

Как установило следствие, 11 июня мужчина встретился со знакомым, который был сотрудником станции техобслуживания, чтобы купить детали к авто. Тот узнал, что у покупателя есть крупная сумма. Чтобы ею завладеть, назначил потерпевшему встречу в арендованной квартире в Симферополе.

Уже там между ними произошел конфликт, в результате которого работник станции задушил потерпевшего, забрал деньги и начал заметать следы. Он отогнал машину потерпевшего лес, уничтожил телефон мужчины, а тело погибшего завернул в полиэтилен и вывез в лесополосу под Симферополем.

Сотрудники ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю совместно с оперативными сотрудниками ОП №3 «Центральный» городского УМВД в ходе проведения оперативных работ по подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего жителя крымской столицы.

«Злоумышленник дал признательные показания и указал место сокрытия тела потерпевшего. В ходе осмотра участка местности тело потерпевшего обнаружено и изъято, на съемной квартире обнаружены и изъяты вещи и документы, принадлежащие потерпевшему», — сообщили в пресс-службе ГСУ СК  по Крыму.

Подозреваемому уже предъявлено обвинение в совершении преступления по факту убийства, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ФАН сообщал, что из-за мощного ливня и затопления Ялту закрыли на въезд, а мэр Янина Павленко экстренно обратилась к жителям.

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убийство крым следственный комитет симферополь
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