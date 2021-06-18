Двое мужчин оказались в больнице после драки в петербургском метро

Санкт-Петербург, 18 июня. Сотрудники полиции Василеостровского района на станции метро "Приморская" обнаружили двух избитых мужчин. Оказалось, что в вагоне поезда произошла массовая драка.

Пострадавших доставили в Елизаветинскую больницу. Медики диагностировали у них закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы мягких тканей лица. Состояние мужчин оценивается как удовлетворительное.

По предварительным данным, трое неизвестных избили граждан, защищая сидевшую в вагоне девушку. Конфликт попал на камеру видеонаблюдения, установленную в вагоне. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Киеве "заминировали" четыре станции метро и самолет. Сообщение поступило на электронную почту полиции.