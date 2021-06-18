Новосибирские ученые определили диету алтайских неандертальцев по зубам

Новосибирск, 18 июня. Ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН изучили кости и зубной камень неандертальцев, живших на Алтае 60–50 тыс. лет назад, и выяснили, чем они питались.

Оказалось, что потомки европейских неандертальцев в Сибири придерживались протеиновой диеты. В их ежедневный рацион входило мясо крупных и средних травоядных животных, таких как бизон и лошадь. По микроскопическим вкраплениям в зубном камне специалисты узнали, что также они питались растениями с высоким содержанием крахмала.

«Несмотря на то, что они употребляли в пищу не только мясо, но и растения, неандертальцы оставались высокоорганизованными хищниками, чья диета основывалась на потреблении протеинов. Такого же рациона придерживались и их западные сородичи», — говорится на сайте ИАЭТ СО РАН.

Другой группе ученых ранее удалось узнать, какие микробы жили во рту неандертальцев, пишет «Ридус». Специалисты изучили эволюцию микробиома ротовой полости гоминидов, сконцентрировав внимание на окаменелых зубных бляшках.

Археологи Университета Кантабрии в Испании недавно выяснили, чем древние люди освещали пещеры. Сделать это удалось с помощью ряда экспериментов.