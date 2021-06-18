«Чтобы предательства не было»: Лукашенко дал напутствие новым дипломатам

Минск, 18 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел кадровые изменения в различных структурах правительства и дипломатическом корпусе республики.

Церемония согласования назначений на новые должности прошла во Дворце Независимости. В рамках выступления перед обновленным составом дипломатов и властной вертикали на местах Лукашенко указал на недопустимость предательства белорусского государства. По его словам, минувший год показал, кто есть кто.

Ранее лидер республики отметил важность состояния всенародной обороны. В связи с этим он призвал обеспечить готовность Белоруссии к проведению мобилизации регионов.